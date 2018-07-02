Ее Величество Случай: в Петербурге принимает поздравления гранд-дама российского кино

Сегодня в Петербурге отмечает юбилей Татьяна Пилецкая. Народной артистке России — 90. Одну из первых красавиц отечественного кинематографа поздравил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Ее красотой и талантом восхищался Александр Вертинский, грацию в фарфоре запечатлел Александр Пахомов — теперь статуэтка хранится в Русском музее. Рожденная в немецкой семье, не имея дворянских корней, в кино Пилецкая исполнила немало аристократических ролей.



А Кузьма Петров-Водкин написал портрет 9-летней Пилецкой и будто бы благословил не только на жизнь, но и на путь в искусстве: балет, кино и театр. Актрисе везло на встречи с персонами века. Своей красотой Пилецкая успела пленить Вертинского, который сосватал ее на роль в фильме «Княжна Мэри».



Правда, уже следующий фильм «Разные судьбы» дал актрисе не только невероятную популярность, но и повлиял на творческую судьбу. Далеко не положительный образ Тани Огневой был создан настолько уверенно, что зрители начали ассоциировать актрису с ее героиней.



К ним присоединились режиссеры и члены худсовета, которые теперь видели в Пилецкой только отрицательный типаж. Вероятно, по этой причине шекспировскую Дездемону в результате сыграла Скобцева.



Фильм Леонида Лукова «Разные судьбы» вызвал яростные споры и вообще мог лечь на полку. Для 1956 года лента была слишком прогрессивной, а оттепель была еще впереди. Кстати, именно негодующая Фурцева придумала картине удачное название.



И тем не менее актриса снялась в советско-югославском фильме «Олеко Дундич» и представляла страну в составе делегации на Венецианском фестивале, где ей пришлось выдержать конкуренцию за внимание с такими кинодивами как Элизабет Тейлор и Софи Лорен.



Татьяна Пилецкая, народная артистка России: «Это были такие звезды, которые приезжали на неделю с сундуками туалетов, а через неделю уезжали. А нас послали туда на месяц. И нам надо было по три раза в день переодеваться. Что делать? Купила кофточку и юбочку. Платье верх от низа отпорола и комбинировала Это был сумасшедший дом».



Конечно, в кино были простои, но Татьяна Пилецкая без дела не осталась. Актриса пришла в театр имени Ленинского комсомола. Одной из звездных ролей для нее стала Роксана из спектакля «Сирано де Бержерак», которую она сыграла, поставив один из театральных рекордов — 604 раза.



Активно гастролировала, сохраняя прекрасную физическую форму. Говорит, аристократизм и боевой характер передался от немцев по отцовской линии. Ее прапрабабкой была женщина-офицер, воевавшая против Наполеона Луиза Кессених.



Пилецкая — автор трех книг о собственной жизни. Скоро выходит новое издание. При этом актриса занята в двух театрах и даже, несмотря на солидный возраст, танцует в роли Миссис Хадсон в спектакле «Шерлок Холмс» на сцене «Балтийского дома».



Корреспондент НТВ Павел Рыжков поздравил юбиляршу.