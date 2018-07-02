В Вологде обнаружили братскую могилу, где захоронен отец братьев Стругацких

На Горбачёвском кладбище Вологды найдены братские могилы вывезенных в блокаду ленинградцев. Среди них в писках значится и Натан Залманович Стругацкий.

В минувшие выходные активисты организации «Помним всех поименно», исследовав местное Горбачёвское кладбище, выяснили, что там могут быть по крайней мере четыре крупных захоронения 1942 года, отмеченные ранее только на бумаге.



И в одном из них, согласно архивным документам, погребен отец известных писателей-фантастов — Натан Залманович Стругацкий. Его эвакуировали из Ленинграда вместе с 17-летним сыном Аркадием как раз в 1942 году.



Алексей Сизов, журналист, краевед: «Первоначально была версия о том, что его похоронили у железной дороги. Но затем мне удалось получить доступ в государственный архив Вологодской области, где был обнаружен список ленинградцев, умерших в эвакуационных госпиталях и похороненных на Горбачёвском кладбище».



Среди 1200 имен в архиве удалось обнаружить данные Стругацкого-старшего, правда, занесенные с ошибкой, которую можно списать на опечатку машинистки. Ведь документ 60-х годов — перепечатка рукописного списка 40-х. Тем более совпала дата смерти — 7 февраля 1942-го. Теперь активисты намерены установить на Горбачёвском кладбище Вологды мемориал всем ленинградцам-блокадникам.