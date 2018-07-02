Петербуржцы болели за сборную России даже в Мариинском театре

Культурная столица, как и вся страна, погрузилась в футбольную эйфорию после неожиданной победы наших над Испанией. Болели в барах,
фан-зоне и даже в театре.
Большим спортивным чудом, исторической победой и настоящим восторгом называют в Петербурге выход российской сборной в четвертьфинал чемпионата мира. Накануне на поле «Лужников» вышли четверо зенитовцев: Дзюба, Кузяев, Жирков, Ерохин. Именно 22-й номер сине-бело-голубых Артём Дзюба забил в основное время.
Восторг от неожиданной для многих победы, помноженный на гордость за своих, вывел накануне тысячи петербуржцев на улицу, чтобы вместе отпраздновать победу и погрузиться в праздничную атмосферу.
Болели около телевизоров, болели в ресторанах. В спортивном баре на улице Куйбышева спортивный журналист Фёдор Погорелов комментировал матч. Говорит, что такого счастья, конечно, никто не ждал. И до финального свистка с трудом верили: невозможное возможно.
Кажется, что даже те, кто вчера не собирался смотреть футбол, не сдержался. Накануне были остановлены эскалаторы одного из ТЦ. Со всех этажей тысячи людей следили за игрой, затаив дыхание.
Стихийные фан-зоны появлялись не только в магазинах. Не устоял даже Мариинский театр. Зрители умудрялись не только следить за историей Спящей красавицы, но и за матчем. Эмоции не сдержали ни музыканты, ни гости, когда узнали, что наши победили.
Невский проспект пусть и не стал на радостях пешеходным, но по тротуарам болельщики двигались с трудом. Толпа кричала, толпа пела и про Стаса, который просто космос, и про чемпионов, передает корреспондент НТВ Дарья Криволапова.
Восторг от неожиданной для многих победы, помноженный на гордость за своих, вывел накануне тысячи петербуржцев на улицу, чтобы вместе отпраздновать победу и погрузиться в праздничную атмосферу.
Болели около телевизоров, болели в ресторанах. В спортивном баре на улице Куйбышева спортивный журналист Фёдор Погорелов комментировал матч. Говорит, что такого счастья, конечно, никто не ждал. И до финального свистка с трудом верили: невозможное возможно.
Кажется, что даже те, кто вчера не собирался смотреть футбол, не сдержался. Накануне были остановлены эскалаторы одного из ТЦ. Со всех этажей тысячи людей следили за игрой, затаив дыхание.
Стихийные фан-зоны появлялись не только в магазинах. Не устоял даже Мариинский театр. Зрители умудрялись не только следить за историей Спящей красавицы, но и за матчем. Эмоции не сдержали ни музыканты, ни гости, когда узнали, что наши победили.
Невский проспект пусть и не стал на радостях пешеходным, но по тротуарам болельщики двигались с трудом. Толпа кричала, толпа пела и про Стаса, который просто космос, и про чемпионов, передает корреспондент НТВ Дарья Криволапова.
🔥💪🇷🇺🇷🇺🇷🇺СЛАВЬСЯ СТРАНА, МЫ ГОРДИМСЯ ТОБОЙ! ⚽️Опубликовано НТВ Воскресенье, 1 июля 2018 г.
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