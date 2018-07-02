    Скончался бывший руководитель Гостелерадио СССР Леонид Кравченко

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Самохин
    Скончался бывший руководитель Гостелерадио СССР Леонид Кравченко

    Скончался бывший руководитель Гостелерадио СССР Леонид Кравченко

    Скончался бывший руководитель Гостелерадио СССР Леонид Кравченко
  • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Самохин

    • В Москве скончался бывший руководитель Гостелерадио СССР Леонид Кравченко.

    Об этом сообщает радиостанция «Эхо Москвы» со ссылкой на родственников Кравченко. Журналист скончался на 81-м году жизни. Отмечается, что в последнее время он тяжело болел.

    О дате и месте похорон пока не сообщается.

    Леонид Кравченко — советский и российский журналист, медиаменеджер, народный депутат Советского Союза. Был главным редактором и руководителем ряда государственных СМИ в период с 1975 по 2003 годы. На Гостелерадио пришел в 1985 году. В 1990 году был назначен сначала председателем Гостелерадио СССР, а затем председателем Всесоюзной государственной телерадиовещательной компании в 1991 году. Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени.

    В СМИ Кравченко называли «медиаменеджером перестройки».

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