    ЦБ «предсказал» на 100-рублевой купюре исход матча Россия — Испания. Испания, Хорватия, банки, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЦБ «предсказал» на 100-рублевой купюре исход матча Россия — Испания

    ЦБ «предсказал» на 100-рублевой купюре исход матча Россия — Испания

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    ЦБ «предсказал» на 100-рублевой купюре исход матча Россия — Испания

    ЦБ «предсказал» на <nobr>100-рублевой</nobr> купюре исход матча Россия — Испания

      В Банке России пошутили про «ногу Акинфеева», заметив сходство голографического знака на выпущенной к чемпионату мира сторублевой купюре и фотографии победного для сборной России момента, когда голкипер команды Игорь Акинфеев отбивает мяч ногой во время серии пенальти.

      На странице Банка России в Twitter опубликован коллаж из снимка 100-рублевой купюры и фото моменты игры ногой вратаря Игоря Акинфеева: в полете он отбил мяч, летевший в ворота во время пенальти.



      «Нога Акинфеева» уже стала предметом восхваления болельщиков и самостоятельным интернет-мемом в Сети.




      Накануне россияне в серии пенальти победили испанцев со счетом 4:3 (основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1). В четвертьфинале чемпионата cо сборной России на стадионе «Фишт» в Сочи сыграет сборная Хорватии, которая также накануне обыграла по пенальти команду Дании в матче 1/8 финала.

      К ЧМ-2018 Банк России выпустил пластиковую памятную банкноту к чемпионату мира по футболу номиналом 100 рублей. На ней изображен мальчик с мячом, который мечтает повторить подвиг великих футболистов. На оборотной стороне банкноты изображен летящий футбольный мяч.

      🔥💪🇷🇺🇷🇺🇷🇺СЛАВЬСЯ СТРАНА, МЫ ГОРДИМСЯ ТОБОЙ! ⚽️

      Опубликовано НТВ Воскресенье, 1 июля 2018 г.

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