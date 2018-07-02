В Банке России пошутили про «ногу Акинфеева», заметив сходство голографического знака на выпущенной к чемпионату мира сторублевой купюре и фотографии победного для сборной России момента, когда голкипер команды Игорь Акинфеев отбивает мяч ногой во время серии пенальти.
На странице Банка России в Twitter опубликован коллаж из снимка 100-рублевой купюры и фото моменты игры ногой вратаря Игоря Акинфеева: в полете он отбил мяч, летевший в ворота во время пенальти.
«Нога Акинфеева» уже стала предметом восхваления болельщиков и самостоятельным интернет-мемом в Сети.
Накануне россияне в серии пенальти победили испанцев со счетом 4:3 (основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1). В четвертьфинале чемпионата cо сборной России на стадионе «Фишт» в Сочи сыграет сборная Хорватии, которая также накануне обыграла по пенальти команду Дании в матче 1/8 финала.
К ЧМ-2018 Банк России выпустил пластиковую памятную банкноту к чемпионату мира по футболу номиналом 100 рублей. На ней изображен мальчик с мячом, который мечтает повторить подвиг великих футболистов. На оборотной стороне банкноты изображен летящий футбольный мяч.
Прогнозирование всегда было нашей сильной стороной ⚽— Банк России (@bank_of_russia) 2 июля 2018 г.
#ногаакинфеева pic.twitter.com/MzMHM44zNB
«Нога Акинфеева» уже стала предметом восхваления болельщиков и самостоятельным интернет-мемом в Сети.
Переименовываем Пантагон а Пантаног. #ногаакинфеева pic.twitter.com/eXcRDTMBeJ— Pantagon.ru (@pantagon_ru) 2 июля 2018 г.
https://t.co/eGu0zwttQG Нога Акинфеева — новый культ российских болельщиков на ЧМ-2018— Sedova (@Bazi_Bazi) 2 июля 2018 г.
Накануне россияне в серии пенальти победили испанцев со счетом 4:3 (основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1). В четвертьфинале чемпионата cо сборной России на стадионе «Фишт» в Сочи сыграет сборная Хорватии, которая также накануне обыграла по пенальти команду Дании в матче 1/8 финала.
К ЧМ-2018 Банк России выпустил пластиковую памятную банкноту к чемпионату мира по футболу номиналом 100 рублей. На ней изображен мальчик с мячом, который мечтает повторить подвиг великих футболистов. На оборотной стороне банкноты изображен летящий футбольный мяч.
🔥💪🇷🇺🇷🇺🇷🇺СЛАВЬСЯ СТРАНА, МЫ ГОРДИМСЯ ТОБОЙ! ⚽️Опубликовано НТВ Воскресенье, 1 июля 2018 г.
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