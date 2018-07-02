В Киеве назвали имена 23 россиян для обмена на украинцев

Украинские власти представили список заключенных россиян, которые могут быть освобождены в обмен на украинских граждан.
В список, представленный вице-спикером Рады Ириной Геращенко, попали 23 человека. Это Виктор Агеев, Александр Баранов, Анатолий Бусыгин, Александр Валахидис, Вячеслав Высоцкий, Руслан Беджиев, Валерий Гратов, Владислав Гречин, Олег Доронин, Сергей Егоров, Валерий Иванов, Игорь Кимаковский, Ольга Повализ, Василий Кусакин, Владислав Макаров, Евгений Нефёдов, Максим Одинцов, Алексей Сидиков, Денис Сидоров, Максим Сливка, Павел Черных, Лариса Чубарова и Евгений Шаталов.
Их Киев намерен обменять на Олега Сенцова, приговоренного к 20 годам колонии по обвинению в подготовке терактов в Крыму, его сообщника Александра Кольченко, а также Романа Сущенко, Владимира Балуха и других украинцев, передает УНИАН.
Отметим, что ранее в Киеве не исключали возможность обмена Сенцова на главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, который был арестован по обвинению в госизмене. Комментируя это предложение, Владимир Путин во время прямой линии отметил, что Вышинский был задержан за свою профессиональную деятельность на Украине, а Сенцов осужден за подготовку теракта.
Их Киев намерен обменять на Олега Сенцова, приговоренного к 20 годам колонии по обвинению в подготовке терактов в Крыму, его сообщника Александра Кольченко, а также Романа Сущенко, Владимира Балуха и других украинцев, передает УНИАН.
Отметим, что ранее в Киеве не исключали возможность обмена Сенцова на главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, который был арестован по обвинению в госизмене. Комментируя это предложение, Владимир Путин во время прямой линии отметил, что Вышинский был задержан за свою профессиональную деятельность на Украине, а Сенцов осужден за подготовку теракта.
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