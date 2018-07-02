Футболисты «Тотема» ездят по городам ЧМ-2018 в качестве послов турнира

Игроки красноярского клуба «Тотем» готовы всем желающим рассказать, как стать обладателями кубка мира. Им дважды покорялось первое место на чемпионате планеты среди команд из детских домов. В этом году футболисты сибирского клуба стали послами настоящего большого мундиаля. Они вместе со своим тренером путешествуют по городам, где проходят матчи.

Эта сборная лучше других знает, что чемпионами не рождаются, ими становятся. Все игроки из красноярского детского дома. Футболистов в команду не отбирают, как в спортшколах, принимают всех.



Михаил Губич, тренер ФК «Тотем»: «Охота кого-то за плохую дисциплину выгнать. Но иной раз не выгонишь, потому что потом по улицам его ловить».



Хоть дисциплина и хромает, но бегать и лучше всех играть спортсменам это не мешает. Футбольный клуб «Тотем» — дважды чемпион мира среди команд из детских домов, не считая побед на европейском турнире и всероссийских соревнованиях.



Жене всего 10 лет, а он вместе со своей командой уже посол чемпионата мира по футболу, самый молодой. Как и полагается дипломату, он миссию выполняет со всей ответственностью. Постоянные перелеты, посещение игр мундиаля, товарищеские матчи. Сейчас, когда в разгаре чемпионат, им не до летних каникул.



Как передает корреспондент Александра Тонких, график у команды плотный (все-таки послы чемпионата), но тренировки никто не отменял. Почти сразу с самолета — на поле, чтобы получить мастер-класс от тренера клуба «Крылья советов». После турнира отдохнуть тоже не получится. Команда «Тотем» поедет на свой чемпионат играть с детдомовцами из других стран.



Сергей Горбунов, руководитель ФК «Тотем»: «Там тоже присутствует 29 стран, все дети хотят стать чемпионами. Как повезет, но мы постараемся все усилия приложить. Хотя дети молодцы. Они зубами в землю падают, в траву, стараются выиграть».



Пару лет назад они едва попадали по мячу. Зато сейчас, насмотревшись на кумиров, строят серьезные спортивные планы. Возможность себя показать и на тренера посмотреть уже представилась. Благодаря турне по городам будущие игроки сборной познакомились со Станиславом Черчесовым. Когда вопрос «кем я буду, когда вырасту» уже не стоит, появляется мысль «кого я заменю». Отвечают, не раздумывая: Головина! Как говорят сами послы, их главная задача — болеть за Россию, что они и делают, несмотря ни на что.