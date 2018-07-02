Мирные сирийцы возвращаются из Ливана в освобожденный от боевиков город

Сотни сирийцев, бежавших от войны в Ливан, смогли вернуться в свой родной город Фалита, освобожденный от боевиков. Власти Сирии сейчас делают все возможное для скорейшего восстановления разрушенных населенных пунктов, поток возвращающихся людей стремительно растет. Совсем иная картина наблюдается в районах Сирии, которые находятся под контролем западной коалиции во главе с США. После завершения операции в Ракке большинство домов в городе остается в руинах, гуманитарная ситуация там очень тяжелая.

На авиабазу Халхала под Дамаском доставили трофеи — три танка, некогда стоявшие на вооружении боевиков. Чем активнее сирийские правительственные войска продвигаются вглубь занятой джихадистами территории, тем больше приверженцев псевдохалифата предпочитают сложить оружие. Эта бронетехника еще может послужить сирийским военным.



Ганем, старший лейтенант правительственной армии: «Эти танки будут отремонтированы, они поступят на вооружение сирийской армии».



Как передает корреспондент НТВ Евгений Голованов, гранатометы, большая часть которых кустарного производства, их еще называют установками «Адский огонь», годятся разве что на металлолом. Их вместе со стрелковым оружием боевики, сдавшись, передали сирийским военным, чтобы получить шанс на амнистию и возвращение к нормальной жизни.



Вести о том, что в очередном населенном пункте сброшены черные флаги запрещенных в России экстремистских группировок «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра» и вновь подняты сирийские государственные, быстро разносится за сотни километров. Не так давно улицы города Фалита, что на северо-востоке Дамаска, были абсолютно пустынны. Большая часть жителей, спасаясь от войны, сбежала в соседний Ливан. Когда город освободили от боевиков, многие из них начали возвращаться. Только за последние несколько дней сюда вернулись больше 400 человек.



Семья Мухаммада состоит из 12 человек: две жены, взрослые дети и внуки. Он мечтал, что все будут жить под одной крышей в большом доме, но вошедшие в город террористы перечеркнули его планы. Свой дом он был вынужден оставить на долгие годы.



Мухаммад Маруф Асакер, местный житель: «Я прожил здесь большую часть жизни. Но в 2013 году мы ушли отсюда, когда боевики просто зашли в мой дом и сказали, что теперь он принадлежит им. Я очень скучал по родине и счастлив вернуться».



Семья его соседа Мухаммада Абутара после возвращения еще не успела разложить вещи. Да их и немного. В Ливане они жили в лагере для беженцев. Теперь надеются поскорее забыть о хождениях по мукам.



Муххамад Абутара, местный житель: «В лагере в „Эрсаль“ было очень плохо. Там почти нет еды, воды и медицинской помощи. Многие тяжело болели. Когда мы узнали, что наш город освободили, мы решили вернуться. Это моя земля, больше я не хочу ее бросать».



Местные власти готовились к возвращению людей, но не ожидали, что оно будет столь массовым. Сейчас стараются помочь обустроиться каждой вернувшейся семье.



Наиф Абутара, глава администрации деревни Фалита: «Мы отправляем машины на границу с Ливаном, чтобы люди не добирались домой пешком, даем им воду и продукты на первое время. Каждый заселенный дом подключаем к электричеству».



Восстановление линии электропередачи в прямом смысле слова в руках одного человека, который последние несколько дней он работает, что называется, в авральном режиме — от рассвета до заката.



Муххамад Касим Аттанак, электрик: «Мы подключаем по 5 домов в день. Очень тяжело, но мы стараемся сделать все, чтобы людям было уютно в своих домах».



Для тысяч сирийцев, из-за войны все еще остающихся в Ливане и других странах, даже этот тусклый свет электрической лампочки может стать светом в конце тоннеля, маяком на сложном пути домой.