Путин поручил распределить транспортные потоки сибирских аэропортов

Активизировать работу по развитию аэропортов в Сибири поручил сегодня Владимир Путин временно исполняющему обязанности губернатора Новосибирской области Андрею Травникову.

В ходе рабочей встречи президент указал на необходимость совместно с министерством транспорта проработать вопрос о распределении пассажирских потоков сибирских аэропортов, в том числе Толмачёво в Новосибирске.



Владимир Путин, президент РФ: «Что касается аэропорта, вам нужно отдельно тоже проработать этот вопрос с Минтрансом, имея в виду весь „куст“ сибирский: Новосибирск, Омск, Красноярск, Кемерово, Иркутск. Все это нужно вместе с Минтрансом отработать: какую роль будет выполнять каждый из этих аэропортов, как будут распределяться потоки — и пассажирские, и грузовые. Там многое нужно будет сделать и по качеству полосы, и по терминалам. Я недавно совсем с Министром говорил на этот счет, ставил ему задачи по этому „кусту“, по этому региону. Вы отдельно встретьтесь с ним и переговорите, хорошо?»



Андрей Травников, исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области: «Да, спасибо, Владимир Владимирович. Именно такой подход и применяется. Мы проект транспортной стратегии всем своим коллегам — и аппарату полпредства, и представителям федерального министерства, и коллегам из соседних регионов презентовали для того, чтобы попросить их высказать свое мнение о том, как повлияют наши стратегические идеи на их планы развития».



Владимир Путин: «Эти идеи пора реализовывать, поэтому нужно к этим бумагам „ноги приделать“, как у нас по-простому говорят. Нужно прямо сейчас начать практическую конкретную работу в правительстве».