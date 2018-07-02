    Путин поручил распределить транспортные потоки сибирских аэропортов. Новосибирская область, Путин, Сибирь, аэропорты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин поручил распределить транспортные потоки сибирских аэропортов

    Путин поручил распределить транспортные потоки сибирских аэропортов

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    Путин поручил распределить транспортные потоки сибирских аэропортов

    Путин поручил распределить транспортные потоки сибирских аэропортов

      Активизировать работу по развитию аэропортов в Сибири поручил сегодня Владимир Путин временно исполняющему обязанности губернатора Новосибирской области Андрею Травникову.

      В ходе рабочей встречи президент указал на необходимость совместно с министерством транспорта проработать вопрос о распределении пассажирских потоков сибирских аэропортов, в том числе Толмачёво в Новосибирске.

      Владимир Путин, президент РФ: «Что касается аэропорта, вам нужно отдельно тоже проработать этот вопрос с Минтрансом, имея в виду весь „куст“ сибирский: Новосибирск, Омск, Красноярск, Кемерово, Иркутск. Все это нужно вместе с Минтрансом отработать: какую роль будет выполнять каждый из этих аэропортов, как будут распределяться потоки — и пассажирские, и грузовые. Там многое нужно будет сделать и по качеству полосы, и по терминалам. Я недавно совсем с Министром говорил на этот счет, ставил ему задачи по этому „кусту“, по этому региону. Вы отдельно встретьтесь с ним и переговорите, хорошо?»

      Андрей Травников, исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области: «Да, спасибо, Владимир Владимирович. Именно такой подход и применяется. Мы проект транспортной стратегии всем своим коллегам — и аппарату полпредства, и представителям федерального министерства, и коллегам из соседних регионов презентовали для того, чтобы попросить их высказать свое мнение о том, как повлияют наши стратегические идеи на их планы развития».

      Владимир Путин: «Эти идеи пора реализовывать, поэтому нужно к этим бумагам „ноги приделать“, как у нас по-простому говорят. Нужно прямо сейчас начать практическую конкретную работу в правительстве».

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