Врачи вытащили из лица женщины 10-сантиметрового червя

Червь-паразит поселился под кожей на лице у жительницы Тюмени. Врачам пришлось извлекать гельминта на операционном столе.
Как говорится в сообщении областной клинической больницы №2 в Тюмени, паразитический червь, который обитал под кожей лица женщины, смог вырасти до 10 сантиметров.
Обнаруженный нитеподобный червь оказался дирофилярием — род круглых червей. В клинике рассказали, что в организм женщины личинка гельминта могла попасть во время укуса насекомого. В свою очередь, комар или мушка могла заразиться от собаки или кошки и перенести личинку в своем хоботке.
Специалисты отмечают, что такие случаи крайне редки. Однако стоит знать, что первым симптомом болезни можно считать появление под кожей или же слизистой оболочкой опухолевидного образования, которое сопровождается покраснением и зудом.
Удалить такого червя можно только хирургическим путем, передает РИА Новости.
Обнаруженный нитеподобный червь оказался дирофилярием — род круглых червей. В клинике рассказали, что в организм женщины личинка гельминта могла попасть во время укуса насекомого. В свою очередь, комар или мушка могла заразиться от собаки или кошки и перенести личинку в своем хоботке.
Специалисты отмечают, что такие случаи крайне редки. Однако стоит знать, что первым симптомом болезни можно считать появление под кожей или же слизистой оболочкой опухолевидного образования, которое сопровождается покраснением и зудом.
Удалить такого червя можно только хирургическим путем, передает РИА Новости.
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