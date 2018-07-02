    Арбитраж отказал Польше в изменении цены на российского газа

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    Арбитраж отказал Польше в изменении цены на российского газа

    Арбитраж отказал Польше в изменении цены на российского газа

    Стокгольмский арбитраж отказал польской компании PGNIG в изменении контракта на поставку газа из России.

    Как сообщили в «Газпроме», арбитраж подтвердил, что у PGNIG есть право требовать пересмотра цены газа в случае существенных изменений на рынке, однако не согласился с предложенной польской стороной ценовой формулой.

    Арбитраж согласился с доводами «Газпрома» и полностью отказал PGNIG в изменении цены, передает РИА Новости.

    Контракт, который действует до 2022 года, предусматривает поставки в Польшу до 10 миллиардов кубометров газа в год. В 2012 году стоимость газа для Польши по этому соглашению была снижена на 10%, а в 2015-м PGNiG подала иск в Стокгольмский арбитраж о новом снижении цены. При этом в польской компании заявили, что цена газа в контракте завышена и не соответствует состоянию рынка.

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