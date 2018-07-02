    Задержан убийца, 12 лет скрывавшийся на свалках от полиции

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    Задержан убийца, 12 лет скрывавшийся на свалках от полиции

    Задержан убийца, 12 лет скрывавшийся на свалках от полиции

    Сотрудники правоохранительных органов задержали в Ямало-Ненецком автономном округе уроженца Алтайского края, признавшегося в убийстве 12-летней давности, из-за которого он был вынужден скрываться на мусорных полигонах.

    После задержания 46-летний мужчина признался в совершении убийства. Он рассказал, что 2 декабря 2006 года поссорился со знакомой женщиной и убил ее утюгом, нанося удары по голове.

    Сразу после преступления следователи установили круг подозреваемых, но найти виновного тогда так и не смогли. Преступник уничтожил все свои документы, ушел из дома и 12 лет ездил по разным городам, живя на свалках.

    Сейчас обвиняемый арестован, сообщает РИА Новости.

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