Сборные Бразилии и Мексики определяют сильнейшего в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу.
Бразильцы полны решимости доказать, что по праву считаются одними из главных фаворитов турнира. На групповом этапе пятикратные чемпионы мира одержали две победы (над Сербией и Коста-Рикой) и один раз сыграли вничью (со Швейцарией) и уверенно вышли в 1/8 финала с первого места.
Мексиканцы же намерены сотворить еще одну сенсацию и отправить Бразилию вслед за Германией, Испанией, Аргентиной и Португалией. Турнир для Ацтеков пока складывается непросто. Стартовав с победы над немцами, мексиканцы вышли в 1/8 финала благодаря самоотверженной игре Южной Кореи, которая выиграла у Германии, отправив чемпионов мира домой.
Отметим, что перед сегодняшним матчем бразильцы потеряли сразу трех футболистов. Из-за травм встречу пропускают Марсело, Дуглас Коста и Данило. Мексиканцы же не могут рассчитывать на дисквалифицированного защитника Эктора Морено.
Бразильцы считаются фаворитом самарской встречи. Поставить на успех пентакампеонов можно с коэффициентом 1,20, а Ацтеков — 4,63.
Надо сказать, что сегодняшний матч станет уже 42-й встречей Бразилии и Мексики. Ранее бразильцы одержали 24 победы, 10 раз победу праздновали мексиканцы, а 7 встреч завершились вничью.
Мексиканцы же намерены сотворить еще одну сенсацию и отправить Бразилию вслед за Германией, Испанией, Аргентиной и Португалией. Турнир для Ацтеков пока складывается непросто. Стартовав с победы над немцами, мексиканцы вышли в 1/8 финала благодаря самоотверженной игре Южной Кореи, которая выиграла у Германии, отправив чемпионов мира домой.
Отметим, что перед сегодняшним матчем бразильцы потеряли сразу трех футболистов. Из-за травм встречу пропускают Марсело, Дуглас Коста и Данило. Мексиканцы же не могут рассчитывать на дисквалифицированного защитника Эктора Морено.
Бразильцы считаются фаворитом самарской встречи. Поставить на успех пентакампеонов можно с коэффициентом 1,20, а Ацтеков — 4,63.
Надо сказать, что сегодняшний матч станет уже 42-й встречей Бразилии и Мексики. Ранее бразильцы одержали 24 победы, 10 раз победу праздновали мексиканцы, а 7 встреч завершились вничью.
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