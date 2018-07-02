    1/8 финала ЧМ: Бразилия — Мексика

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Виталий Тимкив
    1/8 финала ЧМ: Бразилия — Мексика

    1/8 финала ЧМ: Бразилия — Мексика

    1/8 финала ЧМ: Бразилия — Мексика
  • Фото: РИА Новости © 2018, Виталий Тимкив
    • 1:0
    Бразилия — Мексика
    63
    Бах! Пушечный выстрел Виллиана, а Очоа вновь спасает сборную Мексику.
    62
    Быстрая атака мексиканцев закончилась ударом Велы под перекладину. Бекер на месте.
    60
    Эрнандес покидает поле. Вместо него Хименес.
    59
    А теперь уже желтая для Каземиро. Нет, не за упущенный момент, а за грубый фол.
    58
    Снова шикарный сейв от Очоа! Каземиро из центра штрафной бил, но вратарь выручил команду.
    56
    Неймар выстрелил с правого угла штрафной. Выше.
    55
    Вторая замена у Мексики. Альварес уступил место дос Сантосу
    54
    Виллиан набрал космическую скорость, пробежал половину поля и был остановлен с нарушением правил. Эррера получает желтую.
    53
    И тут же ответ Мексики. Прострел с правого фланга, но удар так никто и не нанес.
    51
    Виллиан прострелил с фланга, Очоа не дотянулся, а Неймар замкнул мяч в пустые ворота. Все гениальное просто! 1:0!
    51
    ГОООООЛ! Неймар выводит Бразилию вперед!
    50
    Гальярдо попытался попасть в девятку. Не удалось.
    49
    Виллиан с углового прострелил, но Неймару не удалось остановить мяч.
    48
    Браво, Очоа! Справился вратарь мексиканцев с хлестким ударом Коутиньо метров с 15.
    47
    Опасно. Жезус получил мяч в штрафной, но не дали ему пробить.
    46
    Мексика на второй тайм выходит с заменой. Рафаэль Маркес уступил место Мигелю Лаюну.
    46
    Поехали дальше. Стартовал второй тайм в Самаре.
    45
    Мексиканцы активнее начали и едва не открыли счет, но в середине тайма бразильцы проснулись, после чего уже Очоа пришлось спасать свою команду.
    45
    Первый тайм закончился. Пока 0:0 при очень страстной и быстрой игре.
    44
    Лосано сместился с фланга к центру, но удар так и не нанес.
    43
    Хорошая подача со штрафного, но Айяла к мячу не успел.
    42
    По карточкам у нас теперь ничья. Филипе Луис фолом сорвал быструю атаку.
    40
    Виллиан прострелил с правого фланга. Очоа на месте.
    39
    Неймар зарядил со штрафного. В ближнюю девятку немного не попал.
    38
    А вот и первая карточку. Альварес грубо фолит у своей штрафной и получает желтую.
    36
    Бразильцы контролируют мяч в центре поля. Взяли небольшую передышку.
    35
    Фагнер срубил соперника в центре поля. Пока устное предупреждение от судьи.
    34
    Теперь уже атака за атакой обрушивается на ворота Мексики. Бразильцы показывают, кто тут хозяин (хоть и номинальный).
    33
    Опаснейшая атака бразильцев! Жезус бил уже в упор, но Очоа парировал. А после добивания уже защитник выносит мяч из ворот.
    31
    Виллиан исполнял навес с правого фланга. Мексиканцы блокируют.
    30
    Браво, Альварес. Отважный защитник в подкате отнимает мяч у Неймара в своей штрафной. Все чисто.
    29
    Вела попытался потревожить Бекера. Удар оказался неточным.
    28
    Неймар и Жезус не поняли друг друга. Неточный пас испортил перспективную атаку.
    26
    Проснулась Бразилия. Теперь Коутиньо метров с 16 выстрелил. Над перекладиной.
    25
    Неймар! Нападающий убрал двоих соперников, сблизился с вратарем и попытался отправить мяч в дальний угол. Очоа спасает Мексику.
    23
    Здорово ходит мяч у мексиканцев. Бразилия же пока в атаке ничего не показывает — на голодном пайке Неймар.
    21
    Эррера мог открыть счет! Получил мяч в штрафной, но решил улучшить свою позицию, потерял время и дал возможность бразильцам заблокировать удар.
    19
    Неймар получил мяч на линии штрафной, но с защитником не справился.
    18
    Хороши мексиканцы сегодня. Серия быстрых и точных передач завершилась ударом Велы. Защитник заблокировал.
    16
    Смогли наконец и бразильцы подобраться к воротам соперника. Мяч улетел на угловой после навеса Виллиана.
    15
    Лосано! Убрал защитника и прострелил на дальнюю штангу. Едва Эрнандес не дотянулся.
    13
    Паулиньо перехватил мяч в центре поля, но не смог организовать атаку.
    12
    И снова жарко у ворот бразильцев. Теперь Вела едва не замкнул прострел.
    10
    Эрнандес, Эрнандес. Смог убежать к штрафной бразильцев, но не стал бить, а решил зачем-то повозиться с мячом.
    8
    Вела попытался с фланга доставить мяч в центр штрафной, но защитник вынес на угловой.
    7
    Неймар со штрафного навешивал. Мексиканцы отбились.
    6
    А теперь Очоа в деле. Мексиканский вратарь парировал удар метров с 20.
    5
    Айяла героически отоборонялся и не позволил Коутиньо добраться до мяча.
    4
    Бразилия пытается играть первым номером, но дальше центра поля им никто пройти не позволяет.
    3
    А вот это уже опасно. Гуардадо прострелил на открывшегося в штрафной бразильцев Лосано. Миранда удар блокировал.
    1
    Гуардадо по левому флангу пытался пробиться к воротам. Фагнер ему помешал.
    1
    Начинает Мексика. Поехали!
    Звучат гимны Бразилии и Мексики. Все готово к началу матча в Самаре.
    Мексика: Гильермо Очоа, Уго Айяла, Карлос Кальседо, Рафаэль Маркес, Карлос Вела, Хавьер Эрнандес, Эктор Эррера, Андрес Гуардадо, Эдсон Альварес, Ирвин Лосано, Хесус Гальярдо.
    Бразилия: Алисон Бекер, Тьяго Силва, Миранда, Каземиро, Филипе Луис, Габриэл Жезус, Неймар, Филиппе Коутиньо, Паулиньо, Виллиан, Фагнер.
    Футболисты только готовятся к выходу на поле, а болельщики пока могут изучить составы команд.
    Смогут ли мексиканцы впервые за 32 года пробиться в четвертьфинал и сотворить новую сенсацию? Или бразильцы продолжат свой путь к шестому Кубку мира? Узнаем через 90 минут.
    Сегодня на поле в Самаре сойдутся гости из-за океана — сборные Бразилии и Мексики.
    Приветствуем всех любителей футбола — и тех, кто продолжает отмечать победу сборной России, и тех, кто с нетерпением ждет очередного матча.

    Сборные Бразилии и Мексики определяют сильнейшего в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу.

    Бразильцы полны решимости доказать, что по праву считаются одними из главных фаворитов турнира. На групповом этапе пятикратные чемпионы мира одержали две победы (над Сербией и Коста-Рикой) и один раз сыграли вничью (со Швейцарией) и уверенно вышли в 1/8 финала с первого места.

    Мексиканцы же намерены сотворить еще одну сенсацию и отправить Бразилию вслед за Германией, Испанией, Аргентиной и Португалией. Турнир для Ацтеков пока складывается непросто. Стартовав с победы над немцами, мексиканцы вышли в 1/8 финала благодаря самоотверженной игре Южной Кореи, которая выиграла у Германии, отправив чемпионов мира домой.

    Отметим, что перед сегодняшним матчем бразильцы потеряли сразу трех футболистов. Из-за травм встречу пропускают Марсело, Дуглас Коста и Данило. Мексиканцы же не могут рассчитывать на дисквалифицированного защитника Эктора Морено.

    Бразильцы считаются фаворитом самарской встречи. Поставить на успех пентакампеонов можно с коэффициентом 1,20, а Ацтеков — 4,63.

    Надо сказать, что сегодняшний матч станет уже 42-й встречей Бразилии и Мексики. Ранее бразильцы одержали 24 победы, 10 раз победу праздновали мексиканцы, а 7 встреч завершились вничью.

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