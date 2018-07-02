    Суд арестовал захватившего заложницу в московском супермаркете

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    Суд арестовал захватившего заложницу в московском супермаркете

    Суд арестовал захватившего заложницу в московском супермаркете

    Савеловский суд Москвы арестовал мужчину, захватившего заложницу в одном из московских супермаркетов.

    По решению суда 38-летний житель Калуги Александр Хоторянин арестован на два месяца, до 1 сентября 2018 года, передает «Интерфакс».

    Отмечается, что обвиняемый и его защитники просили избрать любую меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Однако после заседания Хоторянин заявил, что не будет обжаловать решение о своем аресте.

    смотретьЗахвативший заложницу в Москве мужчина ранее был судим
    Захвативший заложницу в Москве мужчина ранее был судим
    Ранее, накануне Хоторянин напал с ножом на покупательницу московского магазина. Он ранил женщину и некоторое время удерживал ее в заложниках. Совместными действиями полиции и Росгвардии мужчина был задержан. Женщина получила незначительные травмы.

    По данным следствия, в момент нападения мужчина был сильно пьян. Кроме того, у него уже есть судимость за имущественные преступления.

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