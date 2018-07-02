Путин поручил распределить потоки сибирских аэропортов

Президент России Владимир Путин поручил врио губернатора Новосибирской области Андрею Травникову совместно с Минтрансом проработать вопрос развития комплекса сибирских аэропортов.
Такое поручение глава государства дал Травникову в ходе обсуждения транспортной стратегии региона, сообщается на сайте Кремля.
Владимир Путин: «Нужно отдельно проработать этот вопрос с Минтрансом, имея в виду весь „куст“ сибирский: Новосибирск, Омск, Красноярск, Кемерово, Иркутск… Все это нужно вместе с Минтрансом отработать: какую роль будет выполнять каждый из этих аэропортов, как будут распределяться потоки — и пассажирские, и грузовые. Там многое нужно будет сделать — и по качеству полосы, и по терминалам».
Президент добавил, что недавно обсуждал этот вопрос с министром транспорта и поставил перед ним ряд задач по этому направлению.
Владимир Путин: «Нужно отдельно проработать этот вопрос с Минтрансом, имея в виду весь „куст“ сибирский: Новосибирск, Омск, Красноярск, Кемерово, Иркутск… Все это нужно вместе с Минтрансом отработать: какую роль будет выполнять каждый из этих аэропортов, как будут распределяться потоки — и пассажирские, и грузовые. Там многое нужно будет сделать — и по качеству полосы, и по терминалам».
Президент добавил, что недавно обсуждал этот вопрос с министром транспорта и поставил перед ним ряд задач по этому направлению.
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