Роскомнадзор нашел нарушения в работе Deutsche Welle

Роскомнадзор решил не останавливать вещание немецкого телеканала Deutsche Welle.
Как сообщил замглавы ведомства Вадим Субботин, Роскомнадзор по запросу Совета Федерации проверил телеканал и выявил отдельные замечания в его работе.
Однако ведомство решило не принимать никакие меры реагирования, в том числе не выносить предупреждение или приостанавливать лицензию на вещание.
Также Субботин обратил внимание на то, что немецкие госорганы не предъявляют претензии к российским СМИ, передает РИА Новости.
Отметим, что ранее официальный представитель МИД Мария Захарова призвала парламентариев «присмотреться» к работе Deutsche Welle. После этого в Совфеде заявили, что DW «перешла все границы журналисткой этики», и обвинили сотрудников немецкого СМИ в оскорбительных публикациях.
Однако ведомство решило не принимать никакие меры реагирования, в том числе не выносить предупреждение или приостанавливать лицензию на вещание.
Также Субботин обратил внимание на то, что немецкие госорганы не предъявляют претензии к российским СМИ, передает РИА Новости.
Отметим, что ранее официальный представитель МИД Мария Захарова призвала парламентариев «присмотреться» к работе Deutsche Welle. После этого в Совфеде заявили, что DW «перешла все границы журналисткой этики», и обвинили сотрудников немецкого СМИ в оскорбительных публикациях.
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