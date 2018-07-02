    Роскомнадзор нашел нарушения в работе Deutsche Welle

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    Роскомнадзор нашел нарушения в работе Deutsche Welle

    Роскомнадзор нашел нарушения в работе Deutsche Welle

    Роскомнадзор решил не останавливать вещание немецкого телеканала Deutsche Welle.

    Как сообщил замглавы ведомства Вадим Субботин, Роскомнадзор по запросу Совета Федерации проверил телеканал и выявил отдельные замечания в его работе.

    Однако ведомство решило не принимать никакие меры реагирования, в том числе не выносить предупреждение или приостанавливать лицензию на вещание.

    Также Субботин обратил внимание на то, что немецкие госорганы не предъявляют претензии к российским СМИ, передает РИА Новости.

    Отметим, что ранее официальный представитель МИД Мария Захарова призвала парламентариев «присмотреться» к работе Deutsche Welle. После этого в Совфеде заявили, что DW «перешла все границы журналисткой этики», и обвинили сотрудников немецкого СМИ в оскорбительных публикациях.

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