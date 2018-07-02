Актриса Ольга Лозовая скончалась в Петербурге

Заслуженная артистка России Ольга Лозовая скончалась на
48-м году жизни.
Артистка умерла в Петербурге после продолжительной болезни, сообщает РИА Новости. О времени и месте прощания будет объявлено позднее.
Соболезнования родным и близким актрисы выразили в петербургском Театре музыкальной комедии.
Театр музыкальной комедии: «Актриса с ярким чувством юмора, тяготеющая к созданию характерных ролей, по праву признанная любимица петербургской публики, одна из самых ярких звезд Театра музыкальной комедии — такой она была на сцене. Хрупкая, женственная и необычайно сильная духом — такой она была и останется в памяти друзей и коллег».
Ольга Лозовая за свою карьеру сыграла десятки ролей и стала одной из ведущих актрис петербургского Театра музыкальной комедии. В 2005 году она была признана засуженной артисткой России, а через четыре года — награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Соболезнования родным и близким актрисы выразили в петербургском Театре музыкальной комедии.
Театр музыкальной комедии: «Актриса с ярким чувством юмора, тяготеющая к созданию характерных ролей, по праву признанная любимица петербургской публики, одна из самых ярких звезд Театра музыкальной комедии — такой она была на сцене. Хрупкая, женственная и необычайно сильная духом — такой она была и останется в памяти друзей и коллег».
Ольга Лозовая за свою карьеру сыграла десятки ролей и стала одной из ведущих актрис петербургского Театра музыкальной комедии. В 2005 году она была признана засуженной артисткой России, а через четыре года — награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.
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