    Актриса Ольга Лозовая скончалась в Петербурге

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    • Фото: Виктор Васильев / Интерпресс / ТАСС
    Актриса Ольга Лозовая скончалась в Петербурге

    Актриса Ольга Лозовая скончалась в Петербурге

    Актриса Ольга Лозовая скончалась в Петербурге
  • Фото: Виктор Васильев / Интерпресс / ТАСС

    • Заслуженная артистка России Ольга Лозовая скончалась на 48-м году жизни.

    Артистка умерла в Петербурге после продолжительной болезни, сообщает РИА Новости. О времени и месте прощания будет объявлено позднее.

    Соболезнования родным и близким актрисы выразили в петербургском Театре музыкальной комедии.

    Театр музыкальной комедии: «Актриса с ярким чувством юмора, тяготеющая к созданию характерных ролей, по праву признанная любимица петербургской публики, одна из самых ярких звезд Театра музыкальной комедии — такой она была на сцене. Хрупкая, женственная и необычайно сильная духом — такой она была и останется в памяти друзей и коллег».

    Ольга Лозовая за свою карьеру сыграла десятки ролей и стала одной из ведущих актрис петербургского Театра музыкальной комедии. В 2005 году она была признана засуженной артисткой России, а через четыре года — награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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