В Липецкой области возбудили дело после смерти младенца при заборе крови

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти шестимесячного ребенка после визита в поликлинику. Мальчик скончался в процедурном кабинете во время забора крови. Скорее всего, само обследование не было тому причиной. Родители считают, что ребенка погубило равнодушие специалистов, которые якобы затягивали с диагностикой и лечением.

Отец мальчика рассказывает, что ребенок родился абсолютно здоровым. Родители называли его «богатырем» и были уверены были, что у них растет будущий спортсмен. Конечно, они испугались, когда сын стал вести себя беспокойно и сильно потерял в весе. Все тревожные симптомы родители записали в блокноте и отправились к участковому педиатру. Уверены были, что им предложат обследование в больнице. Но специалист посоветовала не торопиться и еще понаблюдать за малышом.



К утру мальчику стало хуже. Во время забора крови он потерял сознание, и уже никто не смог привести его в чувство. При этом отец считает, что в процедурном кабинете также была допущена ошибка. Ему показалось вечностью то время, пока искали врачей, которые могли бы оказать грудному ребенку адекватную помощь. Теперь оценку действиям всех медиков, осматривавших малыша, дадут следователи.



Юлия Кузнецова, старший помощник руководителя СУ СКР по Липецкой области: «После осмотра участковый педиатр без оказания какой-либо медицинской помощи выдала направление на сдачу анализов. Утром следующего дня в процедурном кабинете при попытке сделать забор крови малыш потерял сознание. Реанимационные мероприятия оказались безуспешными, и медики констатировали его смерть».



Главный врач поликлиники на встрече с отцом скончавшегося ребенка заявила, что намерена сотрудничать с сыщиками. Она уверяет, что работники медучреждения сами сообщили правоохранителям о происшествии.



Шестимесячного Матвея уже похоронили, но результатов медицинской экспертизы пока нет. Дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности. Правда, какому-то конкретному человеку обвинения не предъявлены. Участковый педиатр оказался опытным врачом, в поликлинике работает с 72-го года. Его решили не отстранять от обязанностей до окончания следственной проверки, сообщает корреспондент НТВ Анастасия Щапова.