Дело о гибели беременной москвички под колесами иномарки пытаются замять

Адвокаты Евгения Львова, супруга которого погибла под колесами иномарки, будучи на
9-м месяце беременности, требуют приобщить к материалам уголовного дела результаты независимых технических экспертиз.
Специалисты выяснили, что экс-преподаватель престижного столичного вуза Михаил Исаханов превысил допустимую на этом участке дороги скорость, что могло стать причиной трагедии.
Исследования провели на основе записей камер наблюдений, показаний свидетелей и трасологического аудита, то есть изучили следы шин на дороге. Эксперты сошлись во мнении, что Исаханов разогнал автомобиль как минимум до 80 километров в час, после чего машина вылетела на тротуар и сбила двух женщин, одна из них была беременна и потеряла ребенка, а спустя несколько дней скончалась в реанимации, не приходя в сознание.
Эта история вызвала широкий резонанс, Исаханова арестовали и уволили из университета, а представлять интересы супруга погибшей вызвались сразу несколько московских юристов, по словам которых громкое дело им предложили что называется замять некие люди, которые именовали себя «представителями педагога».
Андрей Мишонов, адвокат: «Одному из адвокатов предлагались деньги за то, чтобы он не проявлял активную деятельность по уголовному делу. Адвокат сказал, что никаких денег не возьмет и хочет установить истину и виновность Исаханова».
Сам Исаханов в суде заявил о том, что его подрезали на перекрестке. Он якобы пытался уйти от столкновения и интуитивно до упора вывернул руль, не заметив женщин на тротуаре.
Во время избрания меры пресечения вероятный виновник аварии слезно просил прощения у мужа погибшей и вроде как даже предлагал денежную компенсацию, но Евгений Львов, в одночасье потерявший жену и неродившегося первенца, сразу дал понять, что на мировую он не согласится ни при каких обстоятельствах.
Исследования провели на основе записей камер наблюдений, показаний свидетелей и трасологического аудита, то есть изучили следы шин на дороге. Эксперты сошлись во мнении, что Исаханов разогнал автомобиль как минимум до 80 километров в час, после чего машина вылетела на тротуар и сбила двух женщин, одна из них была беременна и потеряла ребенка, а спустя несколько дней скончалась в реанимации, не приходя в сознание.
Эта история вызвала широкий резонанс, Исаханова арестовали и уволили из университета, а представлять интересы супруга погибшей вызвались сразу несколько московских юристов, по словам которых громкое дело им предложили что называется замять некие люди, которые именовали себя «представителями педагога».
Андрей Мишонов, адвокат: «Одному из адвокатов предлагались деньги за то, чтобы он не проявлял активную деятельность по уголовному делу. Адвокат сказал, что никаких денег не возьмет и хочет установить истину и виновность Исаханова».
Сам Исаханов в суде заявил о том, что его подрезали на перекрестке. Он якобы пытался уйти от столкновения и интуитивно до упора вывернул руль, не заметив женщин на тротуаре.
Во время избрания меры пресечения вероятный виновник аварии слезно просил прощения у мужа погибшей и вроде как даже предлагал денежную компенсацию, но Евгений Львов, в одночасье потерявший жену и неродившегося первенца, сразу дал понять, что на мировую он не согласится ни при каких обстоятельствах.
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