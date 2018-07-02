    Дело о гибели беременной москвички под колесами иномарки пытаются замять. ДТП, Москва, аресты, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДело о гибели беременной москвички под колесами иномарки пытаются замять

    Дело о гибели беременной москвички под колесами иномарки пытаются замять

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    Дело о гибели беременной москвички под колесами иномарки пытаются замять

    Дело о гибели беременной москвички под колесами иномарки пытаются замять

      Адвокаты Евгения Львова, супруга которого погибла под колесами иномарки, будучи на 9-м месяце беременности, требуют приобщить к материалам уголовного дела результаты независимых технических экспертиз.

      Специалисты выяснили, что экс-преподаватель престижного столичного вуза Михаил Исаханов превысил допустимую на этом участке дороги скорость, что могло стать причиной трагедии.

      Исследования провели на основе записей камер наблюдений, показаний свидетелей и трасологического аудита, то есть изучили следы шин на дороге. Эксперты сошлись во мнении, что Исаханов разогнал автомобиль как минимум до 80 километров в час, после чего машина вылетела на тротуар и сбила двух женщин, одна из них была беременна и потеряла ребенка, а спустя несколько дней скончалась в реанимации, не приходя в сознание.

      Эта история вызвала широкий резонанс, Исаханова арестовали и уволили из университета, а представлять интересы супруга погибшей вызвались сразу несколько московских юристов, по словам которых громкое дело им предложили что называется замять некие люди, которые именовали себя «представителями педагога».

      Андрей Мишонов, адвокат: «Одному из адвокатов предлагались деньги за то, чтобы он не проявлял активную деятельность по уголовному делу. Адвокат сказал, что никаких денег не возьмет и хочет установить истину и виновность Исаханова».

      Сам Исаханов в суде заявил о том, что его подрезали на перекрестке. Он якобы пытался уйти от столкновения и интуитивно до упора вывернул руль, не заметив женщин на тротуаре.

      Во время избрания меры пресечения вероятный виновник аварии слезно просил прощения у мужа погибшей и вроде как даже предлагал денежную компенсацию, но Евгений Львов, в одночасье потерявший жену и неродившегося первенца, сразу дал понять, что на мировую он не согласится ни при каких обстоятельствах.

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