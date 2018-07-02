В Индии в частном доме нашли 11 повешенных человек

Жители индийской столицы шокированы загадочной гибелью семьи бизнесмена из Нью-Дели : 11 человек нашли повешенными в их собственном доме, среди них были и дети.

Что интересно — в рамках расследования полицейские рассматривают, казалось бы, и самые невероятные версии. Такие, например, как религиозное самоубийство. Стражи порядка всерьез полагают, что погибшие могли быть приверженцами некоего «культа смерти» и сами наложили на себя руки, исполняя один из обрядов. На это указывают перевязанные черной лентой глаза погибших.



Хотя, по словам соседей, ничего подобного за семейством они не замечали. Наоборот, те готовились с размахом отметить предстоящую женитьбу одного из сыновей и были заняты свадебными хлопотами. Впрочем, не исключается и то, что люди могли стать жертвами заказного убийства.



Райеш Хурана, комиссар полиции центрального округа Нью-Дели: «Мы пока точно не знаем, что именно произошло. Отрабатываются все возможные версии. Возможно, конкуренты решили расправиться с семьей бизнесмена, возможно, они стали жертвами грабителей. В любом случае, сейчас говорить о конкретных причинах гибели семьи еще рано».



Впрочем, доказательств в пользу версии о заказном убийстве пока крайне мало. Следов борьбы или взлома сыщики не обнаружили. Сейчас проводятся медицинские экспертизы, которые, возможно, прольют свет на обстоятельства загадочной смерти всех членов большой семьи.