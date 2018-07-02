В Иркутске из-за ливня обрушился потолок торгового центра: видео

Из-за сильного дождя автомобилям пришлось буквально плыть по городским магистралям. В Иркутске появились крупные пробки.Не обошлось и без ЧП. Так, в торговом центре «Сильвермолл» подтопило один из этажей и обрушился гипсокартонный потолок. К счастью, при обрушении посетители и сотрудники ТЦ не пострадали, сообщают местные СМИ.