В Иркутске из-за ливня обрушился потолок торгового центра: видео

Ливень с градом обрушился на Иркутск и превратил улицы в настоящие реки.
Из-за сильного дождя автомобилям пришлось буквально плыть по городским магистралям. В Иркутске появились крупные пробки.
Не обошлось и без ЧП. Так, в торговом центре «Сильвермолл» подтопило один из этажей и обрушился гипсокартонный потолок. К счастью, при обрушении посетители и сотрудники ТЦ не пострадали, сообщают местные СМИ.
Не обошлось и без ЧП. Так, в торговом центре «Сильвермолл» подтопило один из этажей и обрушился гипсокартонный потолок. К счастью, при обрушении посетители и сотрудники ТЦ не пострадали, сообщают местные СМИ.
Чисто Иркутск:) pic.twitter.com/pFED6jQRFR— Aldar Bazarov 🌐 (@pochemualdar) 2 июля 2018 г.
Комментарии