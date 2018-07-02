    В Иркутске из-за ливня обрушился потолок торгового центра: видео. Иркутск, обрушение, погода, торговля. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Иркутске из-за ливня обрушился потолок торгового центра: видео

    В Иркутске из-за ливня обрушился потолок торгового центра: видео

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    • Фото: evgenyryazhev / instagram.com
    В Иркутске <nobr>из-за</nobr> ливня обрушился потолок торгового центра: видео

    В Иркутске из-за ливня обрушился потолок торгового центра: видео

    В Иркутске <nobr>из-за</nobr> ливня обрушился потолок торгового центра: видео
    • Фото: evgenyryazhev / instagram.com

      • Ливень с градом обрушился на Иркутск и превратил улицы в настоящие реки.

      Из-за сильного дождя автомобилям пришлось буквально плыть по городским магистралям. В Иркутске появились крупные пробки.

      Не обошлось и без ЧП. Так, в торговом центре «Сильвермолл» подтопило один из этажей и обрушился гипсокартонный потолок. К счастью, при обрушении посетители и сотрудники ТЦ не пострадали, сообщают местные СМИ.








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