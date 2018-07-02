Избивший в магазине юношу-инвалида уралец отделался штрафом

Сегодня суд поставил точку в нашумевшей истории, которая произошла в торговом центре Екатеринбурга. Сотрудник избил, а потом выгнал посетителя с диагнозом ДЦП на улицу. Изначально в беседе с полицейскими мужчина уверял, что он охранник, действовал по служебной инструкции и якобы волновался за имидж магазина, опасаясь, что юноша может разбить технику. Однако родители инвалида считают, что недовольство вызвал именно его непрезентабельный вид.
По словам молодого человека, секьюрити ясно дал понять, что таким, как он, не место в обществе. Его позицию ни руководство, ни коллеги не разделили, а пользователи Интернета, увидев кадры инцидента, возмутились и потребовали наказать сотрудника. Сегодня в суде присутствовала и мать пострадавшего молодого человека.
Под пристальным взглядом судьи Александр Соловьёв вел себя скромно, прятал глаза, на вопросы отвечал лаконично. Непросто узнать в нем того, кто в мае этого года с кулаками набросился на 19-летнего инвалида в торговом центре. Но только не Роману Валитову. Лицо обидчика он запомнил отчетливо. Молодой человек страдает ДЦП, он не мог защитить себя, а нападавший словно воспользовался его физической слабостью. Это подтверждает запись камеры наблюдения. Судя по кадрам, Соловьёв сперва несколько раз толкнул напуганного юношу, а потом потащил в более укромное место, подальше от свидетелей.
В небольшой комнате, представившись охранником, мужчина заявил, что таким, как Рома, в их торговом центре не место, и нанес несколько ударов, видимо, чтобы тот запомнил лучше. Позже следователям и теперь в зале суда Соловьёв так и не смог объяснить, что же вызвало у него такую агрессию. Впрочем, и извиняться не стал.
В травмпункте, куда избитого Роману привезла мать, зафиксировали многочисленные ушибы и кровоподтеки. Но куда больше, чем физически, ее сын пострадал морально, уверена Елена. Из-за особенностей развития друзей у него и так немного, походы в магазин и общение с консультантами — чуть ли не единственный способ ненадолго отвлечься от одиночества. Теперь выходить из дома он просто боится.
Сразу после инцидента от буйного работника руководители ТЦ поспешили откреститься и пояснили, что на видео мужчина без формы, бейджа у него нет, следовательно, он не секьюрити. Но при этом одетые как положено сотрудники службы безопасности находились в метре от злоумышленника и даже не попытались его остановить. Почему они предпочли сделать вид, что это не входит в их зону ответственности, толком так и не ответили.
Как выяснила корреспондент Виктория Юдина, внутреннюю проверку в торговом комплексе все же провели. К его руководству у семьи претензий нет, а вот с решением суда Елена категорически не согласна. Соловьёва обязали выплатить штраф в размере 15 тысяч рублей, но мать пострадавшего твердо намерена добиться административного ареста.
Под пристальным взглядом судьи Александр Соловьёв вел себя скромно, прятал глаза, на вопросы отвечал лаконично. Непросто узнать в нем того, кто в мае этого года с кулаками набросился на 19-летнего инвалида в торговом центре. Но только не Роману Валитову. Лицо обидчика он запомнил отчетливо. Молодой человек страдает ДЦП, он не мог защитить себя, а нападавший словно воспользовался его физической слабостью. Это подтверждает запись камеры наблюдения. Судя по кадрам, Соловьёв сперва несколько раз толкнул напуганного юношу, а потом потащил в более укромное место, подальше от свидетелей.
В небольшой комнате, представившись охранником, мужчина заявил, что таким, как Рома, в их торговом центре не место, и нанес несколько ударов, видимо, чтобы тот запомнил лучше. Позже следователям и теперь в зале суда Соловьёв так и не смог объяснить, что же вызвало у него такую агрессию. Впрочем, и извиняться не стал.
В травмпункте, куда избитого Роману привезла мать, зафиксировали многочисленные ушибы и кровоподтеки. Но куда больше, чем физически, ее сын пострадал морально, уверена Елена. Из-за особенностей развития друзей у него и так немного, походы в магазин и общение с консультантами — чуть ли не единственный способ ненадолго отвлечься от одиночества. Теперь выходить из дома он просто боится.
Сразу после инцидента от буйного работника руководители ТЦ поспешили откреститься и пояснили, что на видео мужчина без формы, бейджа у него нет, следовательно, он не секьюрити. Но при этом одетые как положено сотрудники службы безопасности находились в метре от злоумышленника и даже не попытались его остановить. Почему они предпочли сделать вид, что это не входит в их зону ответственности, толком так и не ответили.
Как выяснила корреспондент Виктория Юдина, внутреннюю проверку в торговом комплексе все же провели. К его руководству у семьи претензий нет, а вот с решением суда Елена категорически не согласна. Соловьёва обязали выплатить штраф в размере 15 тысяч рублей, но мать пострадавшего твердо намерена добиться административного ареста.
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