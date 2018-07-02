Сервис предварительных заказов в ресторанах создадут Rambler и «Сбербанк»

«Сбербанк» и Rambler создают сервис по заказу блюд до прихода в ресторан. Как сообщают деловые СМИ, платформа называется «Фудплекс».

Помимо предварительного заказа, клиент сможет бронировать столики, оплачивать счет до того, как его принесет официант, а также оставлять чаевые при помощи безналичного расчета.



Сейчас партнеры тестируют эти функции. Отмечается, что сервис будет полезен ресторанам, ведь так они смогут узнать больше о своих клиентах, как часто они к ним приходят и что предпочитают.