Песков: говорить о потеплении между Россией и США пока рано

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал преждевременными разговоры о потеплении в отношениях между Россией и США, несмотря на увеличившиеся контакты между странами.

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США

Так представитель президента ответил на вопрос журналистов, связанный с визитом в Россию группы сенаторов из США.



Дмитрий Песков: Давайте не будем спешить и говорить про потепление. Безусловно, отрадным фактом является то, что контакты действительно интенсифицируются, но о потеплении пока говорить рано. Что касается визитов, мы удовлетворены, что подобные контакты осуществляются. Но в графике президента пока таких встреч не значится.



Песков также отметил, что сначала нужно «обсудить и провести ревизию разногласий и раздражителей», существующих в двусторонних отношениях.



Напомним, с 30 июня по 5 июля американские сенаторы посещают Москву и Санкт-Петербург для встреч с российскими официальными лицами. Делегацию возглавляет сенатор-республиканец Ричард Шелби.