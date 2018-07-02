Песков сравнил ликование после матча с Испанией с Днем Победы

Пресс-секретарь президента рассказал, как Владимир Путин болел за сборную России, и оценил праздник на улицах российских городов после выхода в четвертьфинал.
Дмитрий Песков сообщил, что президент «болел, как все россияне болели — от всей души», но не стал приводить другие подробности того, как глава государства переживал за российских футболистов.
Также пресс-секретарь президента сообщил, что пока не знает, сможет ли Путин посетить четвертьфинальный матч со сборной Хорватии, который состоится 7 июля на стадионе «Фишт» в Сочи. Песков подчеркнул, что «график президента был сверстан таким образом, что предусматривал посещение президентом матча открытия и матча закрытия чемпионата», и обратил внимание на то, что глава государства «обременен многими обязанностями, которые зачастую не позволяют ему посещать те или иные мероприятия».
Также, комментируя высказывание газеты The Independent о том, что Россия не знала такого триумфа с 1945 года, Дмитрий Песков отметил, что праздник на улицах российских городов после выхода сборной в четвертьфинал действительно можно сравнить с хроникой празднования Дня Победы в 1945 году.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Восторженные и такие эпические оценки триумфа, который был вчера, они понятны с эмоциональной точки зрения. Если посмотреть на улицы многих российских городов вчера, в том числе и Москвы, я сам лично видел, во многом это было сопоставимо с хроникой 9 мая 1945 года, разве что салюта не было».
При этом Песков заявил, что в данном случае речь идет о праздновании победы не в войне, а в спорте.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Спорт — он сближает, а не разъединяет. И это честная игра, и в честной игре побеждает, как говорится, сильнейший на данный момент».
Напомним, накануне сборная России обыграла Испанию и впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. Судьба встречи решилась в серии послематчевых пенальти, которая закончилась со счетом 4:3 в пользу россиян.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин позвонил Станиславу Черчесову и поздравил российскую сборную с впечатляющей победой. С трибуны стадиона за российскую сборную переживал Дмитрий Медведев. А после финального свистка премьер пришел в раздевалку сборной и поздравил футболистов.
Также пресс-секретарь президента сообщил, что пока не знает, сможет ли Путин посетить четвертьфинальный матч со сборной Хорватии, который состоится 7 июля на стадионе «Фишт» в Сочи. Песков подчеркнул, что «график президента был сверстан таким образом, что предусматривал посещение президентом матча открытия и матча закрытия чемпионата», и обратил внимание на то, что глава государства «обременен многими обязанностями, которые зачастую не позволяют ему посещать те или иные мероприятия».
Также, комментируя высказывание газеты The Independent о том, что Россия не знала такого триумфа с 1945 года, Дмитрий Песков отметил, что праздник на улицах российских городов после выхода сборной в четвертьфинал действительно можно сравнить с хроникой празднования Дня Победы в 1945 году.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Восторженные и такие эпические оценки триумфа, который был вчера, они понятны с эмоциональной точки зрения. Если посмотреть на улицы многих российских городов вчера, в том числе и Москвы, я сам лично видел, во многом это было сопоставимо с хроникой 9 мая 1945 года, разве что салюта не было».
При этом Песков заявил, что в данном случае речь идет о праздновании победы не в войне, а в спорте.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Спорт — он сближает, а не разъединяет. И это честная игра, и в честной игре побеждает, как говорится, сильнейший на данный момент».
Напомним, накануне сборная России обыграла Испанию и впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. Судьба встречи решилась в серии послематчевых пенальти, которая закончилась со счетом 4:3 в пользу россиян.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин позвонил Станиславу Черчесову и поздравил российскую сборную с впечатляющей победой. С трибуны стадиона за российскую сборную переживал Дмитрий Медведев. А после финального свистка премьер пришел в раздевалку сборной и поздравил футболистов.
🔥💪🇷🇺🇷🇺🇷🇺СЛАВЬСЯ СТРАНА, МЫ ГОРДИМСЯ ТОБОЙ! ⚽Опубликовано НТВ Воскресенье, 1 июля 2018 г.
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