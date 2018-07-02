Завершился кастинг шоу «Идея на миллион» на НТВ

Кастинг интеллектуального шоу «Идея на миллион» телеканала НТВ, реализуемого совместно с государственной корпорацией «Внешэкономбанк», завершился.
Команда продюсеров шоу «Идея на миллион» на НТВ и эксперты «Внешэкономбанка» в рамках кастинг-тура побывали в 10 городах от Владивостока до Калининграда и оценили несколько тысяч проектов. Одной из самых заметных тенденций, выявленных в ходе кастингов, стал интерес среди школьников и студентов к технологическому предпринимательству.
Среди проектов молодых участников кастинг-тура эксперты выделили, например, «Электронное портфолио», которое создала Эрика Берген из Сочи. Это облачный сервис, который позволяет пользователям (школьникам) создавать и сохранять свое портфолио (грамоты и дипломы об участии в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях) с возможностью предоставления доступа к личному портфолио вузам и другим заинтересованным сторонам.
Еще один интересный проект школьников — таймчарт из Екатеринбурга. Это программа, автоматически составляющая учебное расписание. На кастинге в Казани 11-классник представил SugMetr — проект портативного устройства для измерения уровня глюкозы в крови без повреждения покровов кожи. В основе разработки — применение методов инфракрасной спектроскопии. Во Владивостоке жюри удивил проект первокурсницы, которая создала серьги-наушники.
Привязку инноваций и инженерных компетенций к спросу локального рынка иллюстрировали выступления стартаперов почти во всех городах. Например, среди решений, которые представили в Краснодарском крае, было много агротехнологических проектов.
В качестве технологической компетенции уральского региона можно выделить три ключевых направления — индустриальные проекты, ИТ и медицина. Здесь много продуктов для промышленных предприятий, например, литейщиков. Много «тяжелых», хардверных проектов, сильная ИТ разработка. Благодаря работе биокластера Дальневосточного университета во Владивостоке были представлены сильные региональные проекты в области биомедицинских технологий, например, несколько проектов в области бионического протезирования.
Все участники отбора стартапов для второго сезона интеллектуального шоу «Идея на миллион» на НТВ получили право побороться за возможность презентовать свои разработки зрителям и экспертному жюри уже на съемках программы. Имена разработчиков, которые представят свои изобретения в эфире телеканала НТВ, станут известны уже в середине лета.
«В новом сезоне „Идеи на миллион“ будут не только технологические стартапы с роботами и беспилотниками, но и просто люди с красивыми предпринимательскими идеями. Важно убедить всех, что в нашей стране вполне перспективно начинать свой бизнес и можно мечтать не только о работе в силовых структурах или сырьевых компаниях», — рассказал ведущий программы «Идея на миллион» Сергей Малозёмов.
Среди проектов молодых участников кастинг-тура эксперты выделили, например, «Электронное портфолио», которое создала Эрика Берген из Сочи. Это облачный сервис, который позволяет пользователям (школьникам) создавать и сохранять свое портфолио (грамоты и дипломы об участии в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях) с возможностью предоставления доступа к личному портфолио вузам и другим заинтересованным сторонам.
Еще один интересный проект школьников — таймчарт из Екатеринбурга. Это программа, автоматически составляющая учебное расписание. На кастинге в Казани 11-классник представил SugMetr — проект портативного устройства для измерения уровня глюкозы в крови без повреждения покровов кожи. В основе разработки — применение методов инфракрасной спектроскопии. Во Владивостоке жюри удивил проект первокурсницы, которая создала серьги-наушники.
Привязку инноваций и инженерных компетенций к спросу локального рынка иллюстрировали выступления стартаперов почти во всех городах. Например, среди решений, которые представили в Краснодарском крае, было много агротехнологических проектов.
В качестве технологической компетенции уральского региона можно выделить три ключевых направления — индустриальные проекты, ИТ и медицина. Здесь много продуктов для промышленных предприятий, например, литейщиков. Много «тяжелых», хардверных проектов, сильная ИТ разработка. Благодаря работе биокластера Дальневосточного университета во Владивостоке были представлены сильные региональные проекты в области биомедицинских технологий, например, несколько проектов в области бионического протезирования.
Все участники отбора стартапов для второго сезона интеллектуального шоу «Идея на миллион» на НТВ получили право побороться за возможность презентовать свои разработки зрителям и экспертному жюри уже на съемках программы. Имена разработчиков, которые представят свои изобретения в эфире телеканала НТВ, станут известны уже в середине лета.
«В новом сезоне „Идеи на миллион“ будут не только технологические стартапы с роботами и беспилотниками, но и просто люди с красивыми предпринимательскими идеями. Важно убедить всех, что в нашей стране вполне перспективно начинать свой бизнес и можно мечтать не только о работе в силовых структурах или сырьевых компаниях», — рассказал ведущий программы «Идея на миллион» Сергей Малозёмов.
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