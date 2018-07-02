    Завершился кастинг шоу «Идея на миллион» на НТВ

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    Завершился кастинг шоу «Идея на миллион» на НТВ

    Завершился кастинг шоу «Идея на миллион» на НТВ

    Завершился кастинг шоу «Идея на миллион» на НТВ

    Кастинг интеллектуального шоу «Идея на миллион» телеканала НТВ, реализуемого совместно с государственной корпорацией «Внешэкономбанк», завершился.

    Команда продюсеров шоу «Идея на миллион» на НТВ и эксперты «Внешэкономбанка» в рамках кастинг-тура побывали в 10 городах от Владивостока до Калининграда и оценили несколько тысяч проектов. Одной из самых заметных тенденций, выявленных в ходе кастингов, стал интерес среди школьников и студентов к технологическому предпринимательству.

    Среди проектов молодых участников кастинг-тура эксперты выделили, например, «Электронное портфолио», которое создала Эрика Берген из Сочи. Это облачный сервис, который позволяет пользователям (школьникам) создавать и сохранять свое портфолио (грамоты и дипломы об участии в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях) с возможностью предоставления доступа к личному портфолио вузам и другим заинтересованным сторонам.

    Еще один интересный проект школьников — таймчарт из Екатеринбурга. Это программа, автоматически составляющая учебное расписание. На кастинге в Казани 11-классник представил SugMetr — проект портативного устройства для измерения уровня глюкозы в крови без повреждения покровов кожи. В основе разработки — применение методов инфракрасной спектроскопии. Во Владивостоке жюри удивил проект первокурсницы, которая создала серьги-наушники.

    Привязку инноваций и инженерных компетенций к спросу локального рынка иллюстрировали выступления стартаперов почти во всех городах. Например, среди решений, которые представили в Краснодарском крае, было много агротехнологических проектов.

    В качестве технологической компетенции уральского региона можно выделить три ключевых направления — индустриальные проекты, ИТ и медицина. Здесь много продуктов для промышленных предприятий, например, литейщиков. Много «тяжелых», хардверных проектов, сильная ИТ разработка. Благодаря работе биокластера Дальневосточного университета во Владивостоке были представлены сильные региональные проекты в области биомедицинских технологий, например, несколько проектов в области бионического протезирования.

    Все участники отбора стартапов для второго сезона интеллектуального шоу «Идея на миллион» на НТВ получили право побороться за возможность презентовать свои разработки зрителям и экспертному жюри уже на съемках программы. Имена разработчиков, которые представят свои изобретения в эфире телеканала НТВ, станут известны уже в середине лета.

    «В новом сезоне „Идеи на миллион“ будут не только технологические стартапы с роботами и беспилотниками, но и просто люди с красивыми предпринимательскими идеями. Важно убедить всех, что в нашей стране вполне перспективно начинать свой бизнес и можно мечтать не только о работе в силовых структурах или сырьевых компаниях», — рассказал ведущий программы «Идея на миллион» Сергей Малозёмов.

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