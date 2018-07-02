    Кержаков похвалил супругу, которая призналась в наркомании

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    Кержаков похвалил супругу, которая призналась в наркомании

    Кержаков похвалил супругу, которая призналась в наркомании

    Экс-форвард «Зенита» и сборной России Александр Кержаков заявил, что гордится тем, что его супруга Милана нашла в себе силы признаться в употреблении наркотиков.

    На своей странице в Instagram Александр Кержаков похвалил Милану Кержакову за смелось и обещал оказать ей поддержку.


    Напомним, что супруга бывшего игрока «Зенита» Александра Кержакова после громкого скандала с «похищением» их общего сына Милана Кержакова сообщила, что употребляла запрещенные вещества. Выяснилось, что Милана лечилась от пагубной зависимости более четырех месяцев в специализированной клинике, в это время ребенок находился под присмотром няни.

    Милана также пообещала покончить с тягой к наркотикам и вернуться к нормальной жизни, а после этого — учредить фонд помощи женщинам, оказавшимся в трудной ситуации.

    смотретьЖена экс-зенитовца Кержакова обвиняет мужа в похищении сына
    Жена экс-зенитовца Кержакова обвиняет мужа в похищении сына
    О размолвке супругов стало известно в мае. Тогда Милана также сделала в социальной сети заявление о разрыве с мужем. А 28 июня сообщила, что Кержаков якобы похитил сына.

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