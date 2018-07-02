Юрий Лоза раскритиковал сборную России после победы над Испанией

Юрий Лоза заявил, что российская сборная не должна была выходить в четвертьфинал чемпионата мира.
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Знаменитый эксперт раскритиковал стиль игры российской команды и заявил, что победить испанцев в 1/8 финала подопечные Станислава Черчесова смогли только благодаря пенальти.
Юрий Лоза: «Мы не ударили по воротам за весь второй тайм и дополнительное время и выиграли только за счет пенальти. Не должна сборная, которая не ударяет по воротам, выиграть, но это футбол».
Досталось от Лозы и испанцам. Так, музыкант заявил, что сборная Испании уже не так сильна, как раньше, но подчеркнул при этом, что даже такая команда должна была побеждать сборную России, передает РИА Новости.
Юрий Лоза: «Это не те испанцы, которых мы боялись. И даже эти испанцы должны были у нас выиграть, они атаковали наши ворота, но, видимо, земля помогает. Видимо, мы болели и молились больше».
Напомним, накануне сборная России переиграла команду Испании и впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. Основное время встречи закончилось со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказались россияне (4:3).
Надо сказать, что Юрий Лоза уже не раз оказывается в центре внимания из-за необычных оценок и замечаний. В частности, Лоза называл Боба Дилана «местечковым поэтом», заявлял, что Юрий Гагарин во время полета в космос «ничего не делал, просто лежал», а также утверждал, что лидер группы The Rolling Stones Мик Джаггер «ни разу не попал ни в одну ноту».
Юрий Лоза: «Мы не ударили по воротам за весь второй тайм и дополнительное время и выиграли только за счет пенальти. Не должна сборная, которая не ударяет по воротам, выиграть, но это футбол».
Досталось от Лозы и испанцам. Так, музыкант заявил, что сборная Испании уже не так сильна, как раньше, но подчеркнул при этом, что даже такая команда должна была побеждать сборную России, передает РИА Новости.
Юрий Лоза: «Это не те испанцы, которых мы боялись. И даже эти испанцы должны были у нас выиграть, они атаковали наши ворота, но, видимо, земля помогает. Видимо, мы болели и молились больше».
Напомним, накануне сборная России переиграла команду Испании и впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. Основное время встречи закончилось со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказались россияне (4:3).
Надо сказать, что Юрий Лоза уже не раз оказывается в центре внимания из-за необычных оценок и замечаний. В частности, Лоза называл Боба Дилана «местечковым поэтом», заявлял, что Юрий Гагарин во время полета в космос «ничего не делал, просто лежал», а также утверждал, что лидер группы The Rolling Stones Мик Джаггер «ни разу не попал ни в одну ноту».
🔥💪🇷🇺🇷🇺🇷🇺СЛАВЬСЯ СТРАНА, МЫ ГОРДИМСЯ ТОБОЙ! ⚽Опубликовано НТВ Воскресенье, 1 июля 2018 г.
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