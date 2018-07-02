Во Львовской области вандалы разрушили памятник Пушкину

Вандалы уничтожили памятник поэту русскому Александру Пушкину в райцентре Золочев Львовской области.
Об этом сообщил мэр города Игорь Гринькив в Facebook.
Игорь Гринькив: «Акт вандализма. В Золочеве вандалы уничтожили памятник Пушкину».
При этом Гринькив отметил, что в случившемся «нет политики». Он так же добавил, что на заседании горсовета обсуждалось переименование сквера Пушкина в сквер Памяти Героев, вопрос планировалось вынести на общественное обсуждение. Также мэр написал, что депутаты горсовета хотели переименовать улицу Пушкина, но «общество высказалось против».
Это не первый случай вандализма в отношении памятников Пушкину на Украине. Так, минувшей зимой вандалы украли бюст Пушкина, который был установлен в Чернигове в 1900 году.
Игорь Гринькив: «Акт вандализма. В Золочеве вандалы уничтожили памятник Пушкину».
При этом Гринькив отметил, что в случившемся «нет политики». Он так же добавил, что на заседании горсовета обсуждалось переименование сквера Пушкина в сквер Памяти Героев, вопрос планировалось вынести на общественное обсуждение. Также мэр написал, что депутаты горсовета хотели переименовать улицу Пушкина, но «общество высказалось против».
Это не первый случай вандализма в отношении памятников Пушкину на Украине. Так, минувшей зимой вандалы украли бюст Пушкина, который был установлен в Чернигове в 1900 году.
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