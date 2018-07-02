    Во Львовской области вандалы разрушили памятник Пушкину

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    • Фото: Ігор Гриньків / facebook.com
    Во Львовской области вандалы разрушили памятник Пушкину

    Во Львовской области вандалы разрушили памятник Пушкину

    Во Львовской области вандалы разрушили памятник Пушкину
  • Фото: Ігор Гриньків / facebook.com

    • Вандалы уничтожили памятник поэту русскому Александру Пушкину в райцентре Золочев Львовской области.

    Об этом сообщил мэр города Игорь Гринькив в Facebook.

    Игорь Гринькив: «Акт вандализма. В Золочеве вандалы уничтожили памятник Пушкину».

    При этом Гринькив отметил, что в случившемся «нет политики». Он так же добавил, что на заседании горсовета обсуждалось переименование сквера Пушкина в сквер Памяти Героев, вопрос планировалось вынести на общественное обсуждение. Также мэр написал, что депутаты горсовета хотели переименовать улицу Пушкина, но «общество высказалось против».

    Это не первый случай вандализма в отношении памятников Пушкину на Украине. Так, минувшей зимой вандалы украли бюст Пушкина, который был установлен в Чернигове в 1900 году.

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