Путин продлил ограничения на транзит с Украины

Россия продлила запрет на перевозки через свою территорию определенных товаров с Украины в Казахстан и Киргизию.
Соответствующий указ, текст которого размещен на официальном портале правовой информации, подписал Владимир Путин. Ограничения на транзит продлены до 1 января 2019 года.
Напомним, перевозка товаров с территории Украины транзитом через Россию может вестись только с территории Белоруссии при условии применения средств идентификации (пломб) и наличия учетных талонов. Наложение и снятие пломб производится на российских контрольных пунктах. Эта мера действует с 1 января 2016 года. Ранее она действовала до 30 июня 2018 года.
Напомним, перевозка товаров с территории Украины транзитом через Россию может вестись только с территории Белоруссии при условии применения средств идентификации (пломб) и наличия учетных талонов. Наложение и снятие пломб производится на российских контрольных пунктах. Эта мера действует с 1 января 2016 года. Ранее она действовала до 30 июня 2018 года.
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