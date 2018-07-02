Певец Тото Кутуньо попал в больницу из-за жары

Итальянский певец Тото Кутуньо отменил концерт в Бельгии
из-за проблем со здоровьем. Артиста госпитализировали.
74-летний певец Тото Кутуньо был госпитализирован в одну из больниц в Бельгии. Представитель мэрии города Серен сообщил в соцсетях, что у артиста могут быть проблемы с сердцем.
Сам Кутуньо заверил поклонников, что с ним все в порядке, и это всего лишь недомогание из-за жары. Его слова приводит газета La Repubblica.
Тото Кутуньо: «Сейчас я чувствую себя хорошо. В больнице меня устроили как дома. Здесь немалая доля врачей и медперсонала как из Италии, так и из России, то есть моя публика моя поддерживает и заботится обо мне. Через неделю меня выпишут, и спустя несколько дней отдыха я снова отправлюсь в международный тур».
Пресс-служба артиста не подтвердила, что госпитализация связана с сердечным заболеванием. Отмечается, что знаменитый певец находится в больнице в стабильном состоянии, передает РИА Новости.
В бельгийском городе Серен температура в эти дни держится на отметке плюс 30.
Сам Кутуньо заверил поклонников, что с ним все в порядке, и это всего лишь недомогание из-за жары. Его слова приводит газета La Repubblica.
Тото Кутуньо: «Сейчас я чувствую себя хорошо. В больнице меня устроили как дома. Здесь немалая доля врачей и медперсонала как из Италии, так и из России, то есть моя публика моя поддерживает и заботится обо мне. Через неделю меня выпишут, и спустя несколько дней отдыха я снова отправлюсь в международный тур».
Пресс-служба артиста не подтвердила, что госпитализация связана с сердечным заболеванием. Отмечается, что знаменитый певец находится в больнице в стабильном состоянии, передает РИА Новости.
В бельгийском городе Серен температура в эти дни держится на отметке плюс 30.
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