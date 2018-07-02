Спасатели перекрыли поступление воды в пещеру, где пропала футбольная команда

Команда из 100 спасателей обнаружила основной источник поступления воды в пещеру Кхао Луанг в Таиланде, где 23 июня пропали 12 школьников и их тренер.
Спасатели отвели поступавшую в пещеру воду на близлежащие сельскохозяйственные угодья. Это поможет сократить объем воды на 60%, сообщает газета «Нейшн».
В настоящее время аквалангисты продолжают обследовать развилки внутри подземелья. Специалисты полагают, что пропавшие 12 школьников и их сопровождающий могли попытаться добраться под землей до пляжа Паттайи.
Ранее в одной из камер пещеры были обнаружены следы пребывания детей. Известно, что подземелье простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие помещения, где могли укрыться от прибывающей воды пропавшие.
Напомним, что 12 членов детской футбольной команды в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер пропали 23 июня. Возле входа были найдены мотоцикл и велосипеды, а также спортивный инвентарь. На следующий день в регионе начались сильные ливни, и паводковые воды заблокировали пещеру. На следующий день, 25 июня, к поисковикам присоединился спецназ. Поисковая команда использует в свое работе беспилотники и устройства с тепловизорами.
27 июня стало известно, что на помощь тайским поисковикам вылетела команда спасателей из Великобритании.
В настоящее время аквалангисты продолжают обследовать развилки внутри подземелья. Специалисты полагают, что пропавшие 12 школьников и их сопровождающий могли попытаться добраться под землей до пляжа Паттайи.
Ранее в одной из камер пещеры были обнаружены следы пребывания детей. Известно, что подземелье простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие помещения, где могли укрыться от прибывающей воды пропавшие.
Напомним, что 12 членов детской футбольной команды в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер пропали 23 июня. Возле входа были найдены мотоцикл и велосипеды, а также спортивный инвентарь. На следующий день в регионе начались сильные ливни, и паводковые воды заблокировали пещеру. На следующий день, 25 июня, к поисковикам присоединился спецназ. Поисковая команда использует в свое работе беспилотники и устройства с тепловизорами.
27 июня стало известно, что на помощь тайским поисковикам вылетела команда спасателей из Великобритании.
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