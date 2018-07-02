    Тренер сборной Хорватии назвал Россию великим соперником

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    Тренер сборной Хорватии назвал Россию великим соперником

    Тренер сборной Хорватии назвал Россию великим соперником

    Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился своими ожиданиями от четвертьфинального матча с Россией.

    51-летний специалист назвал российскую команду «великим соперником» и пообещал, что болельщиков ждет «потрясающее зрелище».

    Златко Далич, главный тренер сборной Хорватии: «Четвертьфинал будет очень тяжелым — сыграем против хозяев. Россия — это сложный соперник, великий соперник. Мы постараемся не растерять осторожность, постараемся сыграть еще сильнее, чем до этого».

    Далич добавил, что теперь для хорватской сборной «каждый следующий матч — самый важный», и отметил, что его подопечным необходимо настраиваться на игру со сборной России как на финал, передает РИА Новости.

    Златко Далич, главный тренер сборной Хорватии: «Многие сильные команды уже покинули турнир, уже нет Салаха, Месси, Роналду. Мы приехали сюда ради того, чтобы играть футбол, и для того, чтобы наша страна гордилась нами».

    Напомним, накануне хорваты одолели датчан в 1/8 финала чемпионата мира. Основное время матча закончилось со счетом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказалась сборная Хорватии.

    В четвертьфинале сборная Хорватии будет играть с командой России. Подопечные Станислава Черчесова также в серии пенальти обыграли команду Испании. Матч состоится 7 июля на стадионе «Фишт» в Сочи.


    🔥💪🇷🇺🇷🇺🇷🇺СЛАВЬСЯ СТРАНА, МЫ ГОРДИМСЯ ТОБОЙ! ⚽

    Опубликовано НТВ Воскресенье, 1 июля 2018 г.

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