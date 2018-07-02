В российских городах победу над Испанией песнями и танцами праздновали до утра

У миллионов российских болельщиков по всей стране сегодня тяжелый день — рабочий понедельник после победы российской футбольной сборной над командой Испании в матче
ЧМ-2018. Страна ликовала всю ночь.
Даже на Дальнем Востоке, несмотря на позднее время и перспективу пойти на работу вообще без сна, в
фан-зонах собрались сотни человек. Результат игры ожидания самоотверженных фанатов оправдал с лихвой.
Когда Акинфеев легким движением ноги отправил испанцев на родину, фан-зоны и спортбары взорвались оглушительным ликованием. Как передает корреспондент НТВ Николай Булкин, через несколько минут после матча в центре Петербурга десятки тысяч человек гуляли и гудели во всех смыслах. Звуки клаксонов не умолкали, как и победные возгласы.
Выиграть у Испании возможно. Невозможно просто так разойтись по домам после такой победы. Ликование выплеснулось на Невский проспект, Дворцовую площадь и Стрелку Васильевского острова. В российских триколорах, кажется, были все памятники города, машины, гости Северной столицы и болельщики других стран. В Петербурге бушевал штормовой ветер, но на него никто не обращал внимание, с ног сшибало только от урагана положительных эмоций.
На Урале тоже не спали и отмечали триумф российской сборной. Эта победа, кажется, свела с ума екатеринбургских фанатов. Утром на работу, но расходится никто не собирался. Центр города заполонили тысячи болельщиков. За матчем они традиционно следили в барах, фан-зоне и кинотеатрах, а после счастливого финала все устремились на проспект Ленина поздравлять друг друга. Хорошо, что в округе нет жилых домов. Было очень шумно.
Как передает корреспондент Ольга Зенкова, тем, кто смотрел этот матч дома по телевизору после игры собирался лечь спать, пришлось тоже присоединиться к празднику — заснуть не давали гудки автомобилей и ликующие болельщики.
Самара тоже гуляла до утра. Гудела и набережная, и городские дороги. В такую ночь к такому проявлению эмоций сотрудники ГИБДД отнеслись благосклонно. Зажигала и фан-зона, которая находится на площади, считающейся самой большой и Европе. Ее территория довольно легко вмещает фанатские толпы. Как передает корреспондент Михаил Чернов, этой ночью болельщики, словно слаженная команда, в едином порыве пели и отплясывали. Самое сложное после такого — выйти на работу и оставить силы на матч ¼ финала, которая состоится в Сочи.
Сочинская фан-зона официально рассчитана на 10 тысяч человек, но этой ночью здесь намного больше народа. В Сочи болеть за российскую команду стоило приехать хотя бы потому, что если вы в Сочи, значит завтра вам не на работу. Эти ночи в городе точно не будут темными. Если во многих городах болельщики выходили на улицы или площади, то куда идти на курорте? Все дороги ведут к морю.
Как передает корреспондент НТВ Сергей Пикулин, теперь фан-зону, в Сочи точно нужно будет увеличивать. 7 июля сборная России сыграет здесь в ¼ финала с командой Хорватии. Желающих поддержать наших будет только больше.
Выиграть у Испании возможно. Невозможно просто так разойтись по домам после такой победы. Ликование выплеснулось на Невский проспект, Дворцовую площадь и Стрелку Васильевского острова. В российских триколорах, кажется, были все памятники города, машины, гости Северной столицы и болельщики других стран. В Петербурге бушевал штормовой ветер, но на него никто не обращал внимание, с ног сшибало только от урагана положительных эмоций.
На Урале тоже не спали и отмечали триумф российской сборной. Эта победа, кажется, свела с ума екатеринбургских фанатов. Утром на работу, но расходится никто не собирался. Центр города заполонили тысячи болельщиков. За матчем они традиционно следили в барах, фан-зоне и кинотеатрах, а после счастливого финала все устремились на проспект Ленина поздравлять друг друга. Хорошо, что в округе нет жилых домов. Было очень шумно.
Как передает корреспондент Ольга Зенкова, тем, кто смотрел этот матч дома по телевизору после игры собирался лечь спать, пришлось тоже присоединиться к празднику — заснуть не давали гудки автомобилей и ликующие болельщики.
Самара тоже гуляла до утра. Гудела и набережная, и городские дороги. В такую ночь к такому проявлению эмоций сотрудники ГИБДД отнеслись благосклонно. Зажигала и фан-зона, которая находится на площади, считающейся самой большой и Европе. Ее территория довольно легко вмещает фанатские толпы. Как передает корреспондент Михаил Чернов, этой ночью болельщики, словно слаженная команда, в едином порыве пели и отплясывали. Самое сложное после такого — выйти на работу и оставить силы на матч ¼ финала, которая состоится в Сочи.
Сочинская фан-зона официально рассчитана на 10 тысяч человек, но этой ночью здесь намного больше народа. В Сочи болеть за российскую команду стоило приехать хотя бы потому, что если вы в Сочи, значит завтра вам не на работу. Эти ночи в городе точно не будут темными. Если во многих городах болельщики выходили на улицы или площади, то куда идти на курорте? Все дороги ведут к морю.
Как передает корреспондент НТВ Сергей Пикулин, теперь фан-зону, в Сочи точно нужно будет увеличивать. 7 июля сборная России сыграет здесь в ¼ финала с командой Хорватии. Желающих поддержать наших будет только больше.
🔥💪🇷🇺🇷🇺🇷🇺СЛАВЬСЯ СТРАНА, МЫ ГОРДИМСЯ ТОБОЙ! ⚽️Опубликовано НТВ Воскресенье, 1 июля 2018 г.
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