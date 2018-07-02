Первый юбилей «Платона»: в системе зарегистрирован миллионный пользователь

За 3 года существования «Платона» перевозчики перечислили в бюджет почти 50 миллиардов рублей. Деньги пошли на ремонт дорог, строительство новых мостов и магистралей. В текущем году тарифы «Платона» решили не индексировать. Вместо этого усилят контроль за нарушителями.

Одно движение — и проезд снова открыт. Хотя еще год назад жители Красноперекопского района Ярославля вообще не верили, что мост снова будет функционировать. На него смотреть-то было страшно. Прогнившие балки, сломанные ограждения и метровые дыры в полотне — это все, что оставалось от некогда одной из главных магистралей города.



Мост через реку Которосль 1959 года постройки, он почти полвека соединял центр Ярославля с южным районом города. Говорят, даже Валентина Терешкова ныряла с него, будучи школьницей. Несколько лет назад половина моста развалилась. Движение сначала ограничили, а потом и вовсе прекратили почти на 10 лет.



Для местных жителей мост важен не только как часть истории. Через него проходили 3 автобусных маршрута, а объезды — это минимум лишних полчаса дороги. На ремонт требовалось 600 миллионов рублей. Деньги в федеральном бюджете нашлись благодаря пополнениям от системы «Платон».



Дмитрий Журавлёв, генеральный директор Института региональных проблем: «Система „Платон“ изначально была противоречивой, но вынужденной, потому что, с одной стороны, именно эта система позволяет находить средства для поддержания дорожного полотна, с другой стороны, это увеличивает затраты перевозчика. Но это такой компромисс, который в условиях непростых экономических отношений, экономической ситуации вынужденно появился. Это попытка связать работу перевозчиков и ситуацию на дороге».



Но как бы не противились сами перевозчики, спустя 3 года с «Платоном» работают две трети большегрузов. Недавно в системе отметили первый большой юбилей — в ней зарегистрирован миллионный пользователь.



Успешно применяемая во многих странах в России система оплаты пользования федеральными трассами заработала только в 2015 году. Вместо транспортного налога водители большегрузов платят за пройденные километры в счет возмещения ущерба, наносимого дороге. «Платон» уже принес в бюджет более 50 миллиардов рублей. Деньги идут на ремонт и строительство полотна, а также других значимых транспортных объектов. Подробности — в репортаже корреспондента Александра Терёхина.