Управляющие компании начнут отчитываться перед жильцами

Минстрой обяжет управляющие компании отчитываться перед жильцами о выполнении договора.
Как пишут «Известия», теперь компании должны будут проводить годовое собрание собственников, а также вывешивать в домах подробный отчет о проделанной работе. Там должно быть указано, сколько организация сэкономила денег. И если у жильцов будут возражения, то они в праве потребовать вернуть полученную экономию.
По словам экспертов, документ носит односторонний характер. Компаниям предстоит постоянно доказывать свою добросовестность, в то время как информации о том, исправно ли платят собственники, нет.
По словам экспертов, документ носит односторонний характер. Компаниям предстоит постоянно доказывать свою добросовестность, в то время как информации о том, исправно ли платят собственники, нет.
Комментарии