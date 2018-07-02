    Управляющие компании начнут отчитываться перед жильцами. ЖКХ, жилье. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУправляющие компании начнут отчитываться перед жильцами

    Управляющие компании начнут отчитываться перед жильцами

    1 комментарий

    Управляющие компании начнут отчитываться перед жильцами

    Управляющие компании начнут отчитываться перед жильцами

      Минстрой обяжет управляющие компании отчитываться перед жильцами о выполнении договора.

      Как пишут «Известия», теперь компании должны будут проводить годовое собрание собственников, а также вывешивать в домах подробный отчет о проделанной работе. Там должно быть указано, сколько организация сэкономила денег. И если у жильцов будут возражения, то они в праве потребовать вернуть полученную экономию.

      По словам экспертов, документ носит односторонний характер. Компаниям предстоит постоянно доказывать свою добросовестность, в то время как информации о том, исправно ли платят собственники, нет.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru