На Украине неизвестные убили цыганку

Украинская полиция расследует убийство цыганки в Берегово Закарпатской области.
30-летнюю женщину в обморочном состоянии с ранениями в области шеи нашли на одной из улиц Берегово в Закарпатье. Пострадавшая была госпитализирована, но медикам не удалось спасти ей жизнь, передает ТАСС.
Региональное управление полиции возбудило уголовное дело по статье «Умышленное убийство». Однако пока полицейские утверждают, что «не нашли мотивов убийства, связанных с гендерной, расовой или иной дискриминацией».
За последнее время на Украине произошло несколько случаев нападения на цыган. Так, в апреле был разогнан и сожжен лагерь цыган в парке на Лысой горе Киева, 9 мая неизвестные устроили поджог в лагере у поселка Рудно под Львовом, во второй половине мая вооруженные битами и пневматическим оружием радикалы напали на лагерь цыган в Тернополе, а в начале июня националисты разгромили лагерь цыган в Голосеевском парке Киева.
Последний случай нападения радикалов на цыганский лагерь произошел 23 июня во Львове. Жертвой нападения стал один человек, четверо пострадали.
Региональное управление полиции возбудило уголовное дело по статье «Умышленное убийство». Однако пока полицейские утверждают, что «не нашли мотивов убийства, связанных с гендерной, расовой или иной дискриминацией».
За последнее время на Украине произошло несколько случаев нападения на цыган. Так, в апреле был разогнан и сожжен лагерь цыган в парке на Лысой горе Киева, 9 мая неизвестные устроили поджог в лагере у поселка Рудно под Львовом, во второй половине мая вооруженные битами и пневматическим оружием радикалы напали на лагерь цыган в Тернополе, а в начале июня националисты разгромили лагерь цыган в Голосеевском парке Киева.
Последний случай нападения радикалов на цыганский лагерь произошел 23 июня во Львове. Жертвой нападения стал один человек, четверо пострадали.
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