Президент Украины Петр Порошенко поздравил Канаду с национальным праздником и заявил, что у Киева нет более искреннего друга, чем Оттава.
Поздравление украинский лидер опубликовал в Facebook.
Пётр Порошенко, президент Украины: «Нет в мире второго такого искреннего украинского друга, как Канада. Счастья и процветания стране, в которой живут такие прекрасные люди. С днем Канады!»
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ранее неоднократно заявлял, что поможет Киеву защищать свой суверенитет. Кроме того в прошлом году Оттава одобрила поставку летального оружия на Украину, за что в Киеве его поблагодарили за «мощный и своевременный сигнал поддержки».
Пётр Порошенко, президент Украины: «Нет в мире второго такого искреннего украинского друга, как Канада. Счастья и процветания стране, в которой живут такие прекрасные люди. С днем Канады!»
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ранее неоднократно заявлял, что поможет Киеву защищать свой суверенитет. Кроме того в прошлом году Оттава одобрила поставку летального оружия на Украину, за что в Киеве его поблагодарили за «мощный и своевременный сигнал поддержки».
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