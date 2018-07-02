Сомбреро, ушанка и аэрогриль: что забывают гости ЧМ-2018 в московском метро

За то время, что в нашей стране идет чемпионат мира по футболу, в московском метрополитене и поездах МЦК найдены сотни самых разных вещей, забытых болельщиками из разных стран. Среди находок были
шапка-ушанка, спальный мешок, сомбреро и аэрогриль.
Пассажиры метро и Московского центрального кольца с начала турнира забыли в поездах, на платформах и вестибюлях более 700 различных предметов, в том числе, сомбреро, шапку-ушанку, матрешку и аэрогриль.
Представитель пресс-службы московского метрополитена: «Среди необычных забытых вещей — сомбреро, матрешка, шапка-ушанка, аэрогриль, фотоаппарат и спальный мешок, а также два iPhone. Мобильные телефоны, по всей видимости, принадлежали иностранцам, так на надписи на экранах блокировки были не на русском языке. Владельцы за ними пока не вернулись».
По информации ТАСС, 400 из 700 забытых вещей возвращены владельцам. Оставленные в транспорте предметы отправляют на склад на станции «Котельники», где они хранятся полгода. Паспорта, военные билеты, удостоверения личности, дипломы, свидетельства, справки, полисы и иные официальные именные документы на склад не принимаются, а передаются в УВД.
Представитель пресс-службы московского метрополитена: «Среди необычных забытых вещей — сомбреро, матрешка, шапка-ушанка, аэрогриль, фотоаппарат и спальный мешок, а также два iPhone. Мобильные телефоны, по всей видимости, принадлежали иностранцам, так на надписи на экранах блокировки были не на русском языке. Владельцы за ними пока не вернулись».
По информации ТАСС, 400 из 700 забытых вещей возвращены владельцам. Оставленные в транспорте предметы отправляют на склад на станции «Котельники», где они хранятся полгода. Паспорта, военные билеты, удостоверения личности, дипломы, свидетельства, справки, полисы и иные официальные именные документы на склад не принимаются, а передаются в УВД.
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