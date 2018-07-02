В Мексике на президентских выборах победил кандидат от левых сил

Этой ночью мексиканцы чествовали своего будущего президента. На выборах главы государства победил кандидат от левых сил, бывший мэр Мехико Лопес Обрадор. Он набирает 53% голосов.

415 выборы

Мексика

Основные соперники Обрадора уже признали свое поражение. Поздравить нового лидера на улицы мексиканской столицы вышли тысячи человек. Толпы ликующих граждан окружили машину избранного президента, а сам он уже пообещал, что первым делом развернет масштабную борьбу с коррупцией.



По словам Лопеса Обрадора, в Мексике будет сохранена свобода предпринимательства, выражения своего мнения, будут гарантированы все личные и социальные свободы, гражданские и политические права, записанные в конституции, в экономике будет соблюдаться автономия банка Мексики, а новое правительство будет поддерживать финансовую и налоговую дисциплину.



Избранный глава государства пообещал отменить так называемые гасолинасо — периодические повышения цены бензина, а также заявил, что будет искать дружбы с Вашингтоном, защищая при этом интересы мексиканцев в Соединенных Штатах.