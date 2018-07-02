В германской прессе появилась информация о том, что США, на протяжении долгого времени делающие все возможное, чтобы помешать строительству газопровода между Россией и Германией, не в силах помешать реализации этого проекта. По данным СМИ,
самое мощное оружие Вашингтона — санкции против европейских партнеров «Северного потока — 2», но даже они не гарантируют достижение цели.
Как пишет немецкая газета Die Welt, участники всемирной конференции по газу, которая на прошлой неделе состоялась в американской столице, рассуждали, насколько далеко может зайти непредсказуемый Дональд Трамп, чтобы помешать реализации проекта. Как отмечает издание, внешняя политика главы Белого дома в области энергетики до сих пор не принесла результатов. Германия поддержала прокладку «Северного потока — 2», идею строительства одобрили Финляндия и Швеция, уже начались подготовительные работы к прокладке первых участков газопровода по дну Балтийского моря.
По версии Die Welt, последним шансом Трампа могли бы стать экономические санкции против 5 западных энергетических концернов, которые имеют долю в проекте «Газпрома», но даже в этом случае достижение поставленной цели не гарантировано.
Пол Коркоран, финансовый директор Nord Stream 2 AG: «Проект гарантированно получит финансирование. Это важно для „Газпрома“, и ликвидность России в евро сейчас высока. Экономические санкции против России могут привести к тому, что появится еще больше вариантов для финансирования „Северного потока — 2“».
Как пишет издание, санкции не помогут Вашингтону помешать строительству газопровода между Россией и Германией, скорее, напротив, будут способствовать реализации проекта, тем более что европейцев рассердил недавно разразившийся торговый спор с США.
Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух веток газопровода от побережья России до Германии через Балтийское море, общая мощность магистрали составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Новый трубопровод пройдет рядом с действующим «Северным потоком».
«Газпром» неоднократно заявлял о готовности сохранить транзит газа через территорию Украины после 2019 года, если этот контракт экономически целесообразен и Киев сможет это доказать.
Вашингтон требует, чтобы европейские страны прекратили участие в проекте «Северный поток — 2» и обещает ввести санкции в отношении тех, кто с этим не согласится. Взамен российского газа Америка продвигает собственный сжиженный природный газ (СПГ) со строительством регазификационных терминалов в Европе.
По версии Die Welt, последним шансом Трампа могли бы стать экономические санкции против 5 западных энергетических концернов, которые имеют долю в проекте «Газпрома», но даже в этом случае достижение поставленной цели не гарантировано.
Пол Коркоран, финансовый директор Nord Stream 2 AG: «Проект гарантированно получит финансирование. Это важно для „Газпрома“, и ликвидность России в евро сейчас высока. Экономические санкции против России могут привести к тому, что появится еще больше вариантов для финансирования „Северного потока — 2“».
Как пишет издание, санкции не помогут Вашингтону помешать строительству газопровода между Россией и Германией, скорее, напротив, будут способствовать реализации проекта, тем более что европейцев рассердил недавно разразившийся торговый спор с США.
Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух веток газопровода от побережья России до Германии через Балтийское море, общая мощность магистрали составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Новый трубопровод пройдет рядом с действующим «Северным потоком».
«Газпром» неоднократно заявлял о готовности сохранить транзит газа через территорию Украины после 2019 года, если этот контракт экономически целесообразен и Киев сможет это доказать.
Вашингтон требует, чтобы европейские страны прекратили участие в проекте «Северный поток — 2» и обещает ввести санкции в отношении тех, кто с этим не согласится. Взамен российского газа Америка продвигает собственный сжиженный природный газ (СПГ) со строительством регазификационных терминалов в Европе.
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