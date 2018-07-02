Команданте Черчесов и Шива-Акинфеев: фанаты в соцсетях благодарят сборную за победу

Выход сборной России в ¼ финала
ЧМ-2018 празднуют и спортбарах, фан-зонах и Интернете. Пользователи социальных сетей, как обычно, делают это с юмором. Самый распространенный мем — изображение российского вратаря в виде бога Шивы.
Игорю Акинфееву посвящены тысячи постов со словами благодарности, а его левую ногу, которой спортсмен отбил последний мяч, называют «ногой бога» по аналогии с «рукой бога» Марадоны.
Ноге Акинфеева предлагают поставить памятник, дать государственную награду, самые быстрые пользователи уже создали отдельную страничку от имени левой ноги голкипера, а сам Акинфеев после игры получил награду «Лучший игрок матча».
Благодарят болельщики не только вратаря, но и главного тренера российской сборной. Станислава Черчесова окрестили команданте и представляют в образе Че Гевары.
Российская сборная по футболу впервые в истории вышла в ¼ финала чемпионата мира. Наши спортсмены выбили с турнира Испанию, которая является одной из сильнейших команд мира.
Миллионы болельщиков по всей стране, затаив дыхание, следили за матчем, который по накалу страстей украсил бы и финал. Уже на 11-й минуте одна из атак испанцев завершается голом. Точнее, автоголом. Мяч в ворота Акинфеева рикошетит от ноги Сергея Игнашевича. В конце первого тайма Жерар Пике сыграл рукой в своей штрафной. 11-метровый реализовал Артём Дзюба.
В основное и дополнительное время оставалась ничья — 1:1. В послематчевых пенальти на высоте был наш голкипер Игорь Акинфеев, отразивший сразу два удара, причем во время последнего он легким движением ноги отбил мяч и одновременно отправил испанцев домой. Итоговый счет — 4:3.
В этот момент эмоции в России зашкаливали, фан-зоны и спортбары взорвались оглушительным ликованием. Хабаровск болел и шумно праздновал, несмотря на то, что на Дальнем Востоке в этот момент было уже ранее утро. В честь победы на улицах российских городов сигналили тысячи автомобилистов, на тротуарах незнакомые люди поздравляли друг друга.
Пожалуй, веселее всех успех нашей сборной отметили в Самаре. Там в центре города устроили настоящий карнавал. В это Сочи победу России над Испанией восторгом встретили сразу 10 тысяч болельщиков, которые собрались на территории фан-зоны. Именно на сочинском стадионе «Фишт» уже в субботу, 7 июля, российским футболистам предстоит сыграть в четверть-финале с хорватами, которые в драматичном поединке, тоже с послематчевыми пенальти, обыграли накануне вечером датчан.
Как же он красиво отбил— Девиант (@Vadim_Perelygin) 1 июля 2018 г.
ЛЕВАЯ НОГА АКИНФЕЕВА ВЫВЕЛА НАС В ¼!!!!!
Ноге Акинфеева предлагают поставить памятник, дать государственную награду, самые быстрые пользователи уже создали отдельную страничку от имени левой ноги голкипера, а сам Акинфеев после игры получил награду «Лучший игрок матча».
Это было КРУТО!!! 🇷🇺⚽️🇪🇸 #ВпередРоссия ✌🏼🇷🇺🇷🇺🇷🇺 . #КФ #КомитетФ #футбол #Россия #wc2018 #fifa #фифа #СоставСборной #СборнаяИспании #Дзюба Черышев #Головин #тренеровка #тренер #Черчесов #УсыНадежды #ТыПростоКосмосСтас #СборнаяРоссии #РоссияИспания #СборнаяРоссииСборнаяИспании #пенальти #Акинфеев #Смолов #вратарь #wc2018 #fifa #TeamRussia
Благодарят болельщики не только вратаря, но и главного тренера российской сборной. Станислава Черчесова окрестили команданте и представляют в образе Че Гевары.
Российская сборная по футболу впервые в истории вышла в ¼ финала чемпионата мира. Наши спортсмены выбили с турнира Испанию, которая является одной из сильнейших команд мира.
Миллионы болельщиков по всей стране, затаив дыхание, следили за матчем, который по накалу страстей украсил бы и финал. Уже на 11-й минуте одна из атак испанцев завершается голом. Точнее, автоголом. Мяч в ворота Акинфеева рикошетит от ноги Сергея Игнашевича. В конце первого тайма Жерар Пике сыграл рукой в своей штрафной. 11-метровый реализовал Артём Дзюба.
В основное и дополнительное время оставалась ничья — 1:1. В послематчевых пенальти на высоте был наш голкипер Игорь Акинфеев, отразивший сразу два удара, причем во время последнего он легким движением ноги отбил мяч и одновременно отправил испанцев домой. Итоговый счет — 4:3.
В этот момент эмоции в России зашкаливали, фан-зоны и спортбары взорвались оглушительным ликованием. Хабаровск болел и шумно праздновал, несмотря на то, что на Дальнем Востоке в этот момент было уже ранее утро. В честь победы на улицах российских городов сигналили тысячи автомобилистов, на тротуарах незнакомые люди поздравляли друг друга.
Пожалуй, веселее всех успех нашей сборной отметили в Самаре. Там в центре города устроили настоящий карнавал. В это Сочи победу России над Испанией восторгом встретили сразу 10 тысяч болельщиков, которые собрались на территории фан-зоны. Именно на сочинском стадионе «Фишт» уже в субботу, 7 июля, российским футболистам предстоит сыграть в четверть-финале с хорватами, которые в драматичном поединке, тоже с послематчевыми пенальти, обыграли накануне вечером датчан.
🔥💪🇷🇺🇷🇺🇷🇺СЛАВЬСЯ СТРАНА, МЫ ГОРДИМСЯ ТОБОЙ! ⚽️Опубликовано НТВ Воскресенье, 1 июля 2018 г.
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