Летевший из Москвы в Худжанд самолет экстренно сел в Домодедово

Самолет авиакомпании Tajik Air, летевший из Москвы в город Худжанд в Таджикистане, совершил экстренную посадку в столичном аэропорту Домодедово.
Пассажирский самолет Boeing-737 вылетел из аэропорта Домодедово в 01:03 мск. Над Рязанской областью он развернулся и какое-то время кружил над Коломной и Воскресенском, о чем свидетельствуют данные сайта Flightradar. В 04:18 воздушное судно благополучно приземлилось.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, командир воздушного судна принял решение об экстренной посадке из-за возникших на борту технических неполадок.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, командир воздушного судна принял решение об экстренной посадке из-за возникших на борту технических неполадок.
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