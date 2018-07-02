    Летевший из Москвы в Худжанд самолет экстренно сел в Домодедово

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    Летевший из Москвы в Худжанд самолет экстренно сел в Домодедово

    Летевший из Москвы в Худжанд самолет экстренно сел в Домодедово

    Самолет авиакомпании Tajik Air, летевший из Москвы в город Худжанд в Таджикистане, совершил экстренную посадку в столичном аэропорту Домодедово.

    Пассажирский самолет Boeing-737 вылетел из аэропорта Домодедово в 01:03 мск. Над Рязанской областью он развернулся и какое-то время кружил над Коломной и Воскресенском, о чем свидетельствуют данные сайта Flightradar. В 04:18 воздушное судно благополучно приземлилось.

    Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, командир воздушного судна принял решение об экстренной посадке из-за возникших на борту технических неполадок.

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