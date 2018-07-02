В Windows обнаружили неудаляемый вирус

Пользователи по всему миру начали обнаруживать на своих ПК неудаляемую вредоносную программу
All-Radio 4.27 Portable. Пострадали компьютеры с операционной системой Windows. Пользователи пока не смогли найти механизм его удаления.
Официально программа All-Radio 4.27 Portable является бесплатным универсальным плеером, но неизвестные хакеры подделали ее и выдали зараженное ПО за оригинал.
Специалисты из BleepingComputer отметили, что многие пользователи сообщили о появлении программы после загрузки некоторых активаторов продуктов Microsoft. Позже они обнаружили, что под видом «ключей» они получали рекламный пакет aimp, который и стал причиной заражения. Среди возможных инфекций могут быть майнеры, спамеры, различные трояны, а также руткиты, скрывающие заражение.
Судя по характеру программного обеспечения, создавшие вирус хакеры, планируют построить свой бизнес на данной схеме заражения. Специалисты предостерегли от использования программ-активаторов, поскольку они могут быть инфицированы злоумышленниками.
Специалисты из BleepingComputer отметили, что многие пользователи сообщили о появлении программы после загрузки некоторых активаторов продуктов Microsoft. Позже они обнаружили, что под видом «ключей» они получали рекламный пакет aimp, который и стал причиной заражения. Среди возможных инфекций могут быть майнеры, спамеры, различные трояны, а также руткиты, скрывающие заражение.
Судя по характеру программного обеспечения, создавшие вирус хакеры, планируют построить свой бизнес на данной схеме заражения. Специалисты предостерегли от использования программ-активаторов, поскольку они могут быть инфицированы злоумышленниками.
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