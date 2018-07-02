США подтвердили факт испытания ядерной бомбы

ВВС США совместно с Национальным управлением ядерной безопасности министерства энергетики провели испытания управляемой ядерной бомбы B
61–12 на стратегических бомбардировщиках B-2 Spirit. Об этом сообщается в пресс-релизе министерства.
Летные испытания прошли 9 июня на полигоне в Неваде, передает РИА Новости.
Майкл Луттон, генерал: «Эти квалификационные летные испытания демонстрируют, что дизайн B61–12 соответствует системным требованиям и демонстрирует прогресс программы B61–12 в соответствии с требованиями национальной безопасности».
Сообщается, что США планируют разместить B61–12 на военных базах на территории Европы. Авиабомбы должны быть совместимы с платформами многофункциональных истребителей пятого поколения F-35 Lightning II. Ожидается, что первая партия B61–12 поступит на вооружение к 2020 году.
Майкл Луттон, генерал: «Эти квалификационные летные испытания демонстрируют, что дизайн B61–12 соответствует системным требованиям и демонстрирует прогресс программы B61–12 в соответствии с требованиями национальной безопасности».
Сообщается, что США планируют разместить B61–12 на военных базах на территории Европы. Авиабомбы должны быть совместимы с платформами многофункциональных истребителей пятого поколения F-35 Lightning II. Ожидается, что первая партия B61–12 поступит на вооружение к 2020 году.
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