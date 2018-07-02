    США подтвердили факт испытания ядерной бомбы

    комментировать

    США подтвердили факт испытания ядерной бомбы

    США подтвердили факт испытания ядерной бомбы

    ВВС США совместно с Национальным управлением ядерной безопасности министерства энергетики провели испытания управляемой ядерной бомбы B61–12 на стратегических бомбардировщиках B-2 Spirit. Об этом сообщается в пресс-релизе министерства.

    Летные испытания прошли 9 июня на полигоне в Неваде, передает РИА Новости.

    Майкл Луттон, генерал: «Эти квалификационные летные испытания демонстрируют, что дизайн B61–12 соответствует системным требованиям и демонстрирует прогресс программы B61–12 в соответствии с требованиями национальной безопасности».

    Сообщается, что США планируют разместить B61–12 на военных базах на территории Европы. Авиабомбы должны быть совместимы с платформами многофункциональных истребителей пятого поколения F-35 Lightning II. Ожидается, что первая партия B61–12 поступит на вооружение к 2020 году.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru