СМИ: США потеряют до $14 млрд в год из-за пошлин на автомобили из Европы

Американская экономика может потерять 13 — 14 млрд долларов от ВВП в случае введения торговых пошлин на европейские автомобили, не получив при этом практически никакой прибыли от торговых тарифов.
Как сообщает европейское издание газеты Politico со ссылкой на письмо, которое Еврокомиссия направила руководству США, рассматриваемая администрацией Дональда Трампа импортная пошлина в 25% ВВП на автомобили и запчасти европейских производителей «нанесет удар в основном и в первую очередь по экономике США».
В документе указано, что на сегодняшний день европейские компании на территории США производят 2,9 млн автомобилей (около 26% производства в стране). При этом значительная часть запчастей для них импортируется и, соответственно, попадет под импортные пошлины. Порядка 60% произведенных европейскими компаниями машин идут на экспорт, в том числе в страны ЕС, тем самым улучшая торговый баланс Соединенных Штатов.
США ввели импортные пошлины в размере 25% для стали и 10% для алюминия из стран Евросоюза, а также Канады и Мексики. Эти страны решили ввести ответные пошлины на десятки американских товаров.
В документе указано, что на сегодняшний день европейские компании на территории США производят 2,9 млн автомобилей (около 26% производства в стране). При этом значительная часть запчастей для них импортируется и, соответственно, попадет под импортные пошлины. Порядка 60% произведенных европейскими компаниями машин идут на экспорт, в том числе в страны ЕС, тем самым улучшая торговый баланс Соединенных Штатов.
США ввели импортные пошлины в размере 25% для стали и 10% для алюминия из стран Евросоюза, а также Канады и Мексики. Эти страны решили ввести ответные пошлины на десятки американских товаров.
Комментарии