Шестеро детей пострадали при нападении на дом мигрантов в Айдахо

В результате нападения вооруженного ножом мужчины на дом мигрантов в Бойсе, Айдахо, ранения получили шестеро детей и трое взрослых. Об этом сообщили представители полицейского управления.
По информации агентства Associated Press, пострадавшим детям от трех до двенадцати лет. Уточняется, что в момент нападения в доме праздновали день рождения трехлетней девочки.
В результате ЧП ножевые ранения получили также трое взрослых.
В нападении подозревают местного жителя Тимми Киннера. В настоящее время мужчина арестован, ему предъявлены обвинения. По данным полиции он сам некоторое время жил в доме, о котором идет речь, но его попросили выселиться. Вероятно это и стало причиной агрессии.
В результате ЧП ножевые ранения получили также трое взрослых.
В нападении подозревают местного жителя Тимми Киннера. В настоящее время мужчина арестован, ему предъявлены обвинения. По данным полиции он сам некоторое время жил в доме, о котором идет речь, но его попросили выселиться. Вероятно это и стало причиной агрессии.
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