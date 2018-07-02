    Шестеро детей пострадали при нападении на дом мигрантов в Айдахо

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    Шестеро детей пострадали при нападении на дом мигрантов в Айдахо

    Шестеро детей пострадали при нападении на дом мигрантов в Айдахо

    В результате нападения вооруженного ножом мужчины на дом мигрантов в Бойсе, Айдахо, ранения получили шестеро детей и трое взрослых. Об этом сообщили представители полицейского управления.

    По информации агентства Associated Press, пострадавшим детям от трех до двенадцати лет. Уточняется, что в момент нападения в доме праздновали день рождения трехлетней девочки.

    В результате ЧП ножевые ранения получили также трое взрослых.

    В нападении подозревают местного жителя Тимми Киннера. В настоящее время мужчина арестован, ему предъявлены обвинения. По данным полиции он сам некоторое время жил в доме, о котором идет речь, но его попросили выселиться. Вероятно это и стало причиной агрессии.

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