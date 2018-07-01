Владимир Путин провел телефонный разговор с королем Испании Филиппом VI после матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил
пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Президент отдал должное мастерству и высочайшему классу испанской команды, вместе с тем подчеркнув, что на этот раз тактика, выбранная тренерским штабом россиян, оказалась более верной».
Он также рассказал, что король Испании поздравил президента России с победой и выходом национальной сборной в четвертьфинал чемпионата мира.
Дмитрий Песков: «Владимир Путин пригласил короля Испании посетить Россию в любое удобное для него время с визитом».
Россия обыграла Испанию и впервые в истории вышла в ¼ финала чемпионата мира по футболу. Судьба встречи решилась в серии послематчевых пенальти — 4:3 в пользу россиян. Лучшим игроком встречи был признан российский голкипер Игорь Акинфеев, который отразил удары Коке и Яго Аспаса, пробитые с одиннадцатиметровой отметки.
Он также рассказал, что король Испании поздравил президента России с победой и выходом национальной сборной в четвертьфинал чемпионата мира.
Дмитрий Песков: «Владимир Путин пригласил короля Испании посетить Россию в любое удобное для него время с визитом».
Россия обыграла Испанию и впервые в истории вышла в ¼ финала чемпионата мира по футболу. Судьба встречи решилась в серии послематчевых пенальти — 4:3 в пользу россиян. Лучшим игроком встречи был признан российский голкипер Игорь Акинфеев, который отразил удары Коке и Яго Аспаса, пробитые с одиннадцатиметровой отметки.
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