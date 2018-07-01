«Незабываемый матч!»: чиновники восхищены игрой России против Испании на ЧМ

Российские спортивные чиновники выразили свое восхищение игрой сборной России по футболу против сборной Испании в 1/8 финала Чемпионата мира.
Министр спорта Павел Колобков заявил, что считает победу России над Испанией абсолютно заслуженной.
Павел Колобков: «Это — незабываемый матч! Игра была сложной, такой накал страстей, особенно в добавочное время! Но мы верили в нашу команду! И ребята оправдали наши надежды — заслуженно выиграли по пенальти! Спасибо команде за этот праздник! За исторический праздник!!! Этот день уже вошел в историю российского футбола!».
Между тем председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярёв не удивился победе российской сборной в 1/8 ЧМ.
Михаил Дегтярёв: «Все, как и прогнозировали. Ребята поймали игру. Главное — 12-й игрок (болельщики) и физическая подготовка».
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков счастлив за молодое поколение россиян, которые своими глазами увидели победу национальной сборной над командой Испании в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Об этом он рассказал ТАСС.
Станислав Поздняков: «Я отношусь к той категории болельщиков, которые видели предыдущее участие нашей сборной в ¼ финала в 1986 году, я счастлив спустя 32 года ощутить те же самые эмоции. Я особенно рад за молодое поколение россиян, которые сегодня стали свидетелями этого матча. Это тот случай, когда объединившись вокруг сборной и страна, и спортсмены могут достигать на первый взгляд нереальных целей».
Вице-премьер правительства РФ по вопросам культуры, спорта и туризма Ольга Голодец высказала мнение, что было тяжело представить, что игроки сборной России по футболу смогут вырвать победу в матче.
Ольга Голодец: «Потрясающая победа, впервые мы смогли выйти в четвертьфинал, было сложно представить, что мы вырвем победу, матч — тяжелейший. Ребята сделали все, чтобы добиться этого успеха. Конечно, герой матча Акинфеев, герой ли он России? Абсолютно».
Председатель оргкомитета Россия-2018 Аркадий Дворкович заявил, что верил в победу российской сборной в 1/8 ЧМ и призвал болельщиков не терять веру и в ¼ финала.
Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил президента РФ Владимира Путина, тренера сборной России Станислава Черчесова и всех игроков команды с победой в матче против Испании.
Рамзан Кадыров: «Поздравляю с триумфом главного болельщика футбольной сборной России, Президента РФ Владимира Путина, главного тренера Станислава Черчесова, всех игроков».
Футболисты сборной России в матче 1/8 финала чемпионата мира добились победы над национальной командой Испании, которая считалась фаворитом. Основное время матча, прошедшего на поле московского стадиона «Лужники», завершилось вничью — 1:1, в дополнительное время счет не изменился, победитель определился в серии пенальти — 4:3. Таким образом, сборная России впервые в своей истории стала четвертьфиналистом чемпионата мира.
Павел Колобков: «Это — незабываемый матч! Игра была сложной, такой накал страстей, особенно в добавочное время! Но мы верили в нашу команду! И ребята оправдали наши надежды — заслуженно выиграли по пенальти! Спасибо команде за этот праздник! За исторический праздник!!! Этот день уже вошел в историю российского футбола!».
Между тем председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярёв не удивился победе российской сборной в 1/8 ЧМ.
Михаил Дегтярёв: «Все, как и прогнозировали. Ребята поймали игру. Главное — 12-й игрок (болельщики) и физическая подготовка».
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков счастлив за молодое поколение россиян, которые своими глазами увидели победу национальной сборной над командой Испании в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Об этом он рассказал ТАСС.
Станислав Поздняков: «Я отношусь к той категории болельщиков, которые видели предыдущее участие нашей сборной в ¼ финала в 1986 году, я счастлив спустя 32 года ощутить те же самые эмоции. Я особенно рад за молодое поколение россиян, которые сегодня стали свидетелями этого матча. Это тот случай, когда объединившись вокруг сборной и страна, и спортсмены могут достигать на первый взгляд нереальных целей».
Вице-премьер правительства РФ по вопросам культуры, спорта и туризма Ольга Голодец высказала мнение, что было тяжело представить, что игроки сборной России по футболу смогут вырвать победу в матче.
Ольга Голодец: «Потрясающая победа, впервые мы смогли выйти в четвертьфинал, было сложно представить, что мы вырвем победу, матч — тяжелейший. Ребята сделали все, чтобы добиться этого успеха. Конечно, герой матча Акинфеев, герой ли он России? Абсолютно».
Председатель оргкомитета Россия-2018 Аркадий Дворкович заявил, что верил в победу российской сборной в 1/8 ЧМ и призвал болельщиков не терять веру и в ¼ финала.
Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил президента РФ Владимира Путина, тренера сборной России Станислава Черчесова и всех игроков команды с победой в матче против Испании.
Рамзан Кадыров: «Поздравляю с триумфом главного болельщика футбольной сборной России, Президента РФ Владимира Путина, главного тренера Станислава Черчесова, всех игроков».
Футболисты сборной России в матче 1/8 финала чемпионата мира добились победы над национальной командой Испании, которая считалась фаворитом. Основное время матча, прошедшего на поле московского стадиона «Лужники», завершилось вничью — 1:1, в дополнительное время счет не изменился, победитель определился в серии пенальти — 4:3. Таким образом, сборная России впервые в своей истории стала четвертьфиналистом чемпионата мира.
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