    Сделка Трампа по Сирии: кому невыгоден вывод войск США. Сирия, Трамп Дональд, войны и вооруженные конфликты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСделка Трампа по Сирии: кому невыгоден вывод войск США

    Сделка Трампа по Сирии: кому невыгоден вывод войск США

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    Сделка Трампа по Сирии: кому невыгоден вывод войск США

    Сделка Трампа по Сирии: кому невыгоден вывод войск США

      CNN пишет, что Трамп на встрече в Хельсинки хочет предложить большую сделку по Сирии. Он выводит войска в обмен на то, что на юго-востоке Сирии будет сделана специальная зона деэскалации. И одновременно Россия пообещает, что договорится с Ираном о том, что из Сирии будут выведены все проиранские подразделения. И именно эту сделку сейчас могут попытаться сорвать провокациями. Почему?

      Когда Трамп продолжает настаивать: я хочу вывести американские войска из Сирии, им недовольны все. В первую очередь курды, которые считают, что так их американцы предали, поскольку только что они плечом к плечу защищали вместе с американцами мир от черной орды, а теперь американцы не хотят защищать их от турецких атак.

      Массумех Торфех, доктор политических наук: «И Израиль, который под прикрытием американцев решал свои вопросы с Ираном, и Иран, который ведет настоящую религиозную войну, и оппозиция, и Асад, и Турция — никто не хочет понимать, что два крупнейших игрока уже хотят начать новый отсчет времени».

      И в этом новом отсчете — старые декорации. Все разговоры о том, что сирийских беженцев уже некуда девать, наталкиваются на простое: а куда им возвращаться?

      Подробнее — в материале программы «Итоги недели».

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